V nadaljevanju preberite:

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja naj bi še ta teden končali stebrna in centralna pogajanja, da bi se plačna reforma lahko začela uveljavljati 1. januarja prihodnje leto. Kar pa še ne pomeni, da bo vladi uspelo zapreti dve pomembni fronti: z zdravniki ter vojaki in policisti.