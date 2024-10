Najbolj se bo plača zvišala predsedniku in članom KPK

V nadaljevanju preberite:

Nihče ne bo na slabšem, je ena najpogosteje omenjenih koristi prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Čeprav bodo njihove plače višje od sedanjih, tudi za več kot 40 odstotkov, pa to še ne pomeni, da so vsi zadovoljni z uvrstitvijo na novi lestvici, predvsem v primerjavi s kom drugim. Med zelo nezadovoljnimi so župani občin z manj kot 5000 prebivalci, pa tudi sodniki in tožilci opozarjajo, da predvidena ureditev ne upošteva odločbe ustavnega sodišča v delu, ki določa primerljivost dohodkov s poslanci.