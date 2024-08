Plaz zasul deset hiš, štiri v celoti, dve družini se bosta selili

Dva tedna po tem, ko je zemeljski plaz zasul deset hiš, štiri v celoti, si je območje Kokre v občini Preddvor ogledal minister za naravne vire in prostor Jože Novak skupaj z ekipo iz Direkcije za vode. Minister je povedal, da je občina skupaj s pristojnimi službami že opravila interventne ukrepe in odstranila večino materiala. Intervencija je zdaj v zaključni fazi.

Novak in župan Preddvora Rok Roblek sta predstavila okvirne rešitve za prizadeto območje. »V zgornjem delu vodotoka je treba postaviti dodatno pregrado in zagotoviti njegovo čiščenje, medtem ko je edina rešitev v spodnjem delu odkup zemljišč, kjer so zdaj hiše, in razširitev prostora za vodo,« je dejal minister. Dve družini se bosta morali preseliti, saj nihče ne želi živeti v hiši, ki je tako izpostavljena, je dodal. Roblek je pojasnil, da so že v pogovorih z vsemi prizadetimi.

Minister je poudaril, da je cilj vzpostaviti varnost v naselju, kar pomeni izvedbo tehničnih ukrepov na vodotoku. Če vodotok ogroža hiše, jih je treba odkupiti, občina pa bo prebivalcem pomagala najti nov prostor za bivanje. »To ni naloga države, ampak naša,« je poudaril župan in dodal, da država pomaga pri vzpostavitvi varnosti.

Nadomestnih gradenj ne bo

Župan je poudaril, da so v dveh tednih odprli vas in zaključili intervencijo. »Ni vprašanje nadomestne gradnje, tukaj ni druge rešitve, kot da se te hiše odkupi. Treba je uporabiti obstoječo zakonodajo in uveljavljeno prakso, ne pa čakati na ne vem kakšne spremembe,« je dejal župan.

»Če občina želi širšo cesto, odkupi zemljišče od soseda. Če je tam hiša, je to stvar prodajalca, kaj bo potem naredil – ali bo kupil novo stanovanje ali pa hišo zgradil drugje. V našem primeru mora biti tukaj vodno zemljišče in lastnikom je treba ponuditi odkupno vrednost. Občina poskrbi za spremembo prostorskih planov in pomoč pri ponudbi nadomestnih zemljišč. Ko bo projekt dokončan, bodo izbrali ali pri nas ponujeno parcelo ali pa se bodo morda preselili v stanovanje v Kranj. Čeprav bi morali razmišljati o tem, da obdržimo vasi poseljene,« je še dejal župan.

Po sestanku s predstavniki pristojnih državnih organov glede nadaljnjih intervencijskih del in sanacije je Roblek povedal, da bo intervencija potekala še ves prihodnji teden. Direkcija za vode je zagotovila, da bodo očistili strugo od 600 do 800 metrov od sotočja Noškarjevega grabna v Kokro, kar bo zagotovilo pretočnost struge. Sanacija vodooskrbe, ki jo trenutno zagotavljajo gasilci, bo zaključena predvidoma ob koncu prihodnjega tedna.

Intervencije za 220.000 evrov

Dogovorili so se za pripravo poročila o dogodku in oceno investicije, s čimer bodo naslovili državno tehnično pisarno za nadaljnje ureditve. Stroški intervencije občine Preddvor so znašali 220.000 evrov, skupaj z škodo na infrastrukturi in objektih pa je škoda ocenjena na 2,5 milijona evrov.

Regijski načrt zaščite in reševanja bo veljal do konca tedna, župan pa upa, da jim bo do ponedeljka uspelo vzpostaviti vsaj približno funkcionalno stanje območja. Občina bo še naprej zagotavljala vodooskrbo in urejala drugo infrastrukturo, vključno s poškodovanimi mostovi in daljnovodi.

»Če bodo poplave v prihodnosti večje, se bodo težave še naprej pojavljale. Vsakogar pozivam, da preventivno zaščiti svoje imetje. Tukaj ni šlo za 500-letne vode, taki dogodki so se pojavljali vsakih deset ali dvajset let. Zagotovo nihče ne bi želel živeti tukaj,« je še dejal minister.