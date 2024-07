Po desetih letih nova informacijska pooblaščenka

V nadaljevanju preberite:

»Prav vsak državni organ, torej tudi informacijski pooblaščenec, mora ves čas delovati v okviru zakona, četudi to komu kdaj ne ustreza in se mu zdi birokratsko – v nasprotnem primeru pade demokracija,« je odločna Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka, ki se ji po petih letih 18. julija izteče drugi mandat na tej funkciji. »Vsekakor bi bilo dobro, če bi vsakokratna oblast v zakonodajnem postopku z odprtimi rokami sprejemala strokovna mnenja in pripombe samostojnih in neodvisnih organov, torej tudi informacijskega pooblaščenca – zagotovo bi bilo uzakonjene manj nepotrebne birokracije in več spoštovanja človekovih pravic,« ugotavlja po desetih letih opravljanja funkcije. Kaj očitajo v Svobodi?