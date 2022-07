Po dveh letih kopalne suše skok v nov bazen

Po dveh letih kopalne suše se v Slovenj Gradcu začenja kopalna sezona, kakršne v zgodovini mesta še ni bilo. Občina je s pomoč­jo države in evropskih sredstev na območju med vzhodno mest­no obvoznico in reko Mislinjo zgradila sodoben bazenski kompleks, ki bo za kopalce odprt vse leto. Poimenovali so ga Aqualatio. Prve kopalce bo sprejel jutri.

Projekt je skupaj s parkom urbanih športov, ki ga bodo ob bazenu odprli septembra, vreden 8,3 milijona evrov. Občina je sredstva za naložbo, ki bo izboljšala kakovost življenja občanov in turistično ponudbo mesta, pridobila iz mehanizma celostne teritorial­ne naložbe, in sicer skupno 5,1 milijona evrov iz državnega proračuna in Evropskega sklada za regionalni razvoj, Eko sklad ji je odobril 900.000 evrov, sama pa je prispevala 2,2 milijona evrov.

»To ni pridobitev le za naše občane in prebivalce okoliških občin, pač pa tudi za turiste, ki prihajajo v naše mesto in so doslej pogrešali možnost kopanja,« je povedala Marija Lah, direktorica javnega zavoda Spotur. Lahova poudarja, da je bazenski kompleks zlasti pomemben za športni turizem, ki se po epidemiji znova postavlja na noge: »Plavanje bo dodatna storitev, ki jo bomo lahko ponudili športnikom, ki k nam spet hodijo na priprave.« Slovenj Gradec je med turisti priljubljen tudi zaradi kolesarjenja. V mestu in širši regiji je urejenih veliko kolesarskih poti. Najbolj priljub­ljeni sta Štrekna, kolesarska pot po opuščeni trasi železniške proge, ki je mesto nekoč povezovala z Velenjem, in mednarodna Dravska kolesarska pot.

Notranji bazen z dvižnim dnom

Aqualatio ima 25-metrski zunanji bazen, manjši bazen za otroke in rekreacijske površine s trampolinom. V notranjosti objekta je bazen z dvižnim dnom, primeren za izvajanje tečajev plavanja tako za najmlajše, ki se z vodo šele spoznavajo, kot za vse tiste, ki imajo kakršnekoli gibalne težave in potrebujejo za gibanje v vodi manjšo globino. Za razvajanje sta na voljo vroči bazenček z efekti in velnes z zen prostorom in štirimi različnimi savnami. Obiskovalci si bodo lahko rezervirali tudi terapevtske masaže, storitve kiropraktika, fizioterapevtske storitve in vadbe s kineziologom. V objektu bodo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Slovenj Gradec izvajali fizioterapevtske storitve in balneo­terapijo prek delovnega naloga in samoplačniško. Temperatura vode v notranjih bazenih bo od 28 do 31 stopinj Celzija.

Notranji bazen z dvižnim dnom bo olajšal izvajanje tečajev plavanja. FOTO: arhiv Spotur

Dunja Koren, vodja projekta: »V bazenskem kompleksu smo pripravili program, ki bo namen­jen najmlajšim, od dojenčkov naprej, z različnimi plavalnimi tečaji, pa tudi šolskim skupinam in seniorjem.«

Bazenski kompleks, ki je prijazen do invalidov ter slepih in slabovidnih, so zgradili na območju, kjer je stal stari. Tradicija kopanja v Slovenj Gradcu je namreč tako stara kot mesto samo. V javnem zavodu Spotur, ki bo kompleks upravljal, pravijo, da so po pisnih virih mladi in stari meščani že leta 1498 množično obiskovali mestno kopališče. Leta 1938 so tu odprli eno najmodernejših kopališč v takratni Jugoslaviji. Leta 1984 je kopališče dobilo podobo, ki so jo obiskovalci poznali vse do leta 2019, ko so ga zaradi gradnje novega morali zapreti.

Kmalu tudi tobogani in skakalnice

»Gre za največjo naložbo v zgodovini naše občine. Občani so si jo že dolgo želeli. Leta 1999 je celo potekal referendum o samoprispevku za gradnjo zimskega bazena, a ni uspel,« je spomnil slovenjgraški župan Tilen Klugler. Občina je bazenski kompleks gradila v zahtevnih razmerah, ki so jih zaznamovale tako epidemija covida-19 kot težave pri dobavi materialov. Kljub temu dela niso zamujala. Se pa je zavlekla gradnja parka urbanih športov ob bazenskem kompleksu. Razlog so zamude pri dobavah. Enega najsodobnejših parkov urbanih športov na površini 2500 kvadratnih metrov bodo tako odprli septembra.

Aqualatio bo kmalu dobil tudi del, namenjen »adrenalincem«. Občini je uspelo dokupiti zemljišče med bazenom in trgovskim centrom, kjer bodo v naslednji finančni perspektivi postavili še en manjši bazen s tobogani, skakalnicami in plezalno steno. Ob njem bo tudi večnamensko otroško igrišče.

Zunanji bazen bo lahko sprejel 208 kopalcev. FOTO: arhiv Spotur

V poletnem času bo kompleks lahko sprejel 312 obiskovalcev in 208 kopalcev, v zimskem pa 141 obiskovalcev in 94 kopalcev. Bazen bo julija odprt od 8. do 21. ure, avgusta pa od 8. do 20. ure. Notranji bazen bo poleti kopalcem na voljo od 13. do 20. ure.

V času počitnic je slovenjgraška občina poskrbela, da bo Aqualatio dostopen tudi za otroke iz primestnih naselij. Zagotovila je brezplačne prevoze po urniku, enkrat na teden iz vsakega naselja, tudi iz najbolj oddaljenih hribovskih.

Aqualatio je gradilo podjetje Kolektor s podizvajalci od aprila 2020.