Po le dveh mesecih odhaja Golobov šef Ukoma

V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da z mesta šefa vladnega urada za kominiciranje (Ukom) odhaja Dragan Barbutovski, ki ga je vlada kot vršilca dolžnosti na to mesto imenovala na svoji prvi seji, 1. junija.

»Neuradno naj bi bil razlog za njegov odhod spor znotraj stranke Svoboda,« poroča časnik Dnevnik, kjer so razkrili odhod Barbutovskega. Zanj še navajajo, da je po načinu delovanja uradnik, naklonjen uradni in transparentni komunikaciji, ne pa politik, kar naj bi se po drugi strani pričakovalo od njega. V stranki naj bi medtem od njega pričakovali, da bo kot vodja Ukoma deloval proaktivno in v korist Gibanja Svoboda.

Barbutovski, leta 1970 rojen Mariborčan, je bil pred tem uradni govorec Delegacije Evropske komisije v Sloveniji (1999 – 2003), uradni govorec in politični svetovalec Pakta za stabilnost v Jugovzhodni Evropi (2004 – 2007) in uradni govorec za COREPER I med prvim slovenskim predsedovanjem Svetu EU leta 2008.

Pred prihodom na vladni urad za komuniciranje je bil direktor British Councila v Sloveniji.

Kdo naj bi ga nasledil, v tem trenutku še ni jasno.