Po letu dni ustavili razpis za svet AVK

V predvolilni kadrovski vročici je odprt tudi lov na člane sveta AVK. A čeprav se je rok za prijavo na nov javni poziv zanje iztekel v soboto, 8. aprila, od ministrstva za gospodarstvo prejšnji teden nismo dobili odgovora, koliko prijav je nanj prispelo. Prav tako ne, zakaj je vlada ustavila lanski razpis in zakaj so za to odločitev potrebovali skoraj leto dni.

Kot smo že poročali, je vlada le tri tedne pred parlamentarnimi volitvami, natančneje 1. aprila letos, objavila javni poziv za štiri člane sveta Agencije za varstvo konkurence (AVK). To je nenavadno iz dveh razlogov. Prvič, ker je javni poziv kandidatom za dve izpraznjeni mesti objavila že aprila lani, in drugič, ker želi že zdaj imenovati kar štiri svetnike agencije, čeprav se bo dvema mandat iztekel šele 8. januarja prihodnje leto. Odločitev si je težko razlagati drugače, kakor da si želi s tem zagotoviti vpliv v svetu AVK za prihodnjih pet let, čeprav na ministrstvu hkrati priznavajo, da je malo verjetno, da bi lahko kandidate vladi predlagali pred volitvami.

Svet AVK vodi direktor agencije, po zakonu pa ga sestavljajo še štirje člani, ki jih na predlog vlade za pet let imenuje državni zbor. Svet varuha konkurence je že od marca lani nepopoln, saj je enemu članu takrat potekel mandat, drugi pa je pozneje odstopil. Svet tako zdaj sestavljajo direktor Andrej Matvoz, Franc Pušenjak in Karla Pinter.

Sedem kandidatov

Vlada je zato že aprila lani objavila javni poziv zainteresiranim kandidatom za dva nova člana sveta AVK. Na poziv se je po pojasnilih ministrstva za gospodarstvo prijavilo sedem kandidatov, med katerimi so bili po naših neuradnih informacijah vsaj štirje iz agencije, ki so ustrezali razpisnim pogojem, a vlada nato državnemu zboru ni predlagala nikogar za imenovanje. Vlada namreč skoraj leto dni ni sprejela nobene odločitve glede tega, nato pa je 31. marca letos sklenila postopek ustaviti. Pojasnila, zakaj takšna določitev, nismo dobili.

Vlada od sedmih kandidatov ni predlagala nobenega. Z eno potezo bi imenovali kar štiri člane sveta agencije. Vpliv na AVK ni nepomemben, saj ta obravnava pomembne primere.

Namesto tega se je, kot rečeno, tik pred volitvami odločila za objavo novega javnega razpisa. Na ministrstvu odgovarjajo, da je zelo malo verjetno, da bi lahko vladi imena kandidatov predlagali že pred 24. aprilom, saj da je treba oceniti primernost in usposobljenost kandidatov. »Izkušnje iz predhodnega javnega poziva, v katerem vlada ni posredovala državnemu zboru kandidatov za člane sveta v imenovanje, kažejo, da ni mogoče v tako kratkem času presoditi kandidatov in na podlagi kriterija strokovnosti in usposobljenosti izbrati ustrezne kandidate. Prav z namenom, da se zagotovi dovolj časa za ustrezno obravnavo prijavljenih kandidatov, se je vlada odločila, da izvede javni poziv tudi za dva člana sveta, ki jima mandat še ni potekel, vendar jima bo v bližnji prihodnosti,« dodajajo.

Imenovanje direktorja

Prav nepravočasno imenovanje članov sveta AVK pa bi lahko povzročilo zadrege z imenovanjem novega direktorja, saj sedanjemu julija letos poteče mandat. Direktorja na predlog ministra za gospodarstvo oziroma vlade imenuje državni zbor, a razpis še ni bil objavljen, ker svet za takšno določitev ni sklepčen, saj se mora predsednik kot možni kandidat iz odločanja izločiti. Kot je znano, odnos med Matvozom in gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom sicer že nekaj časa ni najbolj prijateljski. Kdo bo imel v prihodnje vpliv na AVK, pa ni nepomembno, saj ima ta na mizi priglasitev kar nekaj pomembnih koncentracij, za katere ni nujno, da bodo dobile zeleno luč, na primer državni prevzem hotelske skupine Sava in prevzem NKBM, ki jo je kupila madžarska OTP.