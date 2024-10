Po napadu na županjo Petro Vrhovnik poziv k večji zaščiti funkcionarjev

Po poročanjih medijev je dr. Petro Vrhovnik, županjo Občine Poljčane, s ceste pred njenim domom hotela povoziti za zdaj neznana oseba.

Na Policijski upravi Maribor so potrdili prejetje prijave oškodovanja, iz katere izhaja sum, da je bila oseba poškodovana v prometni nesreči. Incident se je po poročanju medijev zgodil prejšnji četrtek, ko je županja med sprehodom s psom doživela nevarno situacijo. Neznana oseba v avtomobilu je menda poskušala izriniti Vrhovnikovo s ceste, pri čemer je utrpela lažje poškodbe. Policija trenutno zbira obvestila in pregleduje posnetke kamer z območja dogodka.

Županja se je menda pred avtomobilom umaknila ob rob ceste, vendar je vozilo z nezmanjšano hitrostjo ponovno zapeljalo proti njej.

Sum fizičnega napada na Vrhovnikovo je le eden od nenavadnih dogodkov, ki jih preiskujejo kriminalisti, saj je bil na isti dan, 26. septembra, prijavljen tudi kibernetski napad na njen osebni računalnik.

Petra Vrhovnik, občina Poljčane, županja Foto Občina Poljčane

V ozadju teh dogodkov naj bi bil po poročanju medijev tudi javni spor med županjo Vrhovnik in občinskim svetnikom SDS (Slovenska demokratska stranka) Tomažem Kokotom. Konflikt je izbruhnil na seji občinskega sveta, kjer je Kokot županji očital neprimerno vodenje športnega dogodka, ki ga je organizirala občina. V razpravi je Kokot dejal, da bodo »jutri vidne posledice«, in jo pozval, naj se »zmenita ven«, kar je mnoge navdalo z občutkom grožnje. Kokot je kasneje pojasnil, da ni nameraval groziti in da je želel le pojasniti določene zadeve na štiri oči.

Skupnost občin Slovenije: Nasilje nad funkcionarji v vzponu

»To dejanje nasilja nas v Skupnosti občin Slovenije globoko skrbi, saj že vrsto let opozarjamo na vse pogostejše primere nasilja nad funkcionarji. V Skupnosti občin Slovenije odločno zavračamo kakršnokoli nasilno reševanje konfliktov, tako na lokalni kot tudi na drugih ravneh. Spodbujamo skupnost, ki sprejema različnost, kjer imajo ljudje z različnimi potrebami in pričakovanji prostor za sobivanje. Življenje v skupnosti, tudi na lokalni ravni, zahteva usklajevanje teh različnih interesov, iskanje kompromisov, nenehen dialog in predvsem strpnost.«

V Skupnosti občin Slovenije so še zapisali, da je skrajni čas za skupno ukrepanje vseh pristojnih institucij in civilne družbe ter jasno sporočilo javnosti, da je vsakršno nasilje nedopustno. Dogodki, kot je nedavni napad na županjo Poljčan, dr. Petro Vrhovnik, potrjujejo, da je problematika nasilja nad župani in drugimi izvoljenimi predstavniki v vzponu, zato je nujno, da odgovorne institucije, nenazadnje pa tudi zakonodajalec, sprejmejo ustrezne ukrepe za varnost funkcionark in funkcionarjev.