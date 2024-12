Po nižinah bo deloma snežilo, deloma deževalo

Danes bo oblačno in sprva suho. Občasne rahle padavine se bodo od zahoda in juga počasi širile proti vzhodu in do večera zajele večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Meja sneženja se bo zvečer večinoma spustila do nižin, so zapisali na spletni strani Agencije za okolje. V noči na ponedeljek bo v notranjosti Slovenije ob močnejših padavinah občasno snežilo, najbolj v južnih krajih.

Pihal bo zmeren severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki se bo popoldne še okrepila. Zato so na agenciji izdali opozorilo. Najmočnejši sunki bodo namreč dosegali hitrost od 100 do 140 km/h.

Ponedeljek bo oblačen, le na Primorskem bo morda nekaj sonca. Občasno bo še rahlo snežilo ali rahlo deževalo.