Po ocenah policije je bilo na torkovem shodu okoli deset tisoč protestnikov

V torek, na dan upora proti okupatorju, se je v Ljubljani zbrala množica ljudi, ki so izrazili upor proti zanje spornim ravnanjem oblasti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po ocenah policije se je v torek popoldne v Ljubljani na neprijavljenem shodu proti vladi Janeza Janše zbralo okoli deset tisoč protestnikov . Policisti so do zdaj ugotovili 45 kršitev zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer so izrekli 33 opozoril, medtem ko ostali prekrškovni postopki še potekajo, eno kršitev javnega reda in miru in eno kršitev cestnoprometnih predpisov.Nekaj po 17. uri se je na Prešernovem trgu zbralo približno deset tisoč protestnikov, ki so nato odšli po ulicah Ljubljane pred poslopje vlade, nato pa se je shod okoli pol osme ure zvečer ure zaključil na Trgu republike, so danes sporočili iz ljubljanske policijske uprave.Policisti so varovali DZ, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji.Dodajajo, da se zbiranje obvestil glede dogodka nadaljuje, policija pa bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepala v skladu z zakonodajo.V torek, na dan upora proti okupatorju se je namreč v Ljubljani zbrala množica ljudi, ki so izrazili upor proti zanje spornim ravnanjem oblasti. Slišati je bilo znano geslo smrt fašizmu, svoboda narodu. V govorih in s transparenti so se med drugim zavzeli za svobodo, demokracijo in vladavino prava. Rojeva se nova združena fronta, so sporočili protestniki.