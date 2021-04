Na dan OF protest proti vladi Janeza Janše

Med govorniki bo tudi Boris A. Novak. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po več mesecih bo v Ljubljani danes nov večji protest proti vladi. Protestni shod se bo pričel ob 17. uri na Prešernovem trgu, organizatorji pa so namesto tradicionalnega petka tokrat izbrali dan upora proti okupatorju.Na protestu bo več govornikov, med njimi je več uglednih imen civilne družbe:in. Zraven bodo nastopili tudi Kombinatke,in predstavniki Partizanskega pevskega zbora.Opozorili bodo, da Slovenije ne zaznamuje samo epidemija, ampak »predvsem delovanje oblasti v tej epidemiji«. Prepričani so namreč, da vlada Janeza Janše že od samega začetka izrablja zdravstveno krizo za podrejanje vseh družbenih sistemov svoji ideologiji in lastnim interesom.Na napoved protesta so se odzvali pri policiji. Dejali so, da bodo preprečevali kršitve javnega reda in miru ter nadzorovali spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. V primeru kršitev napovedujejo ustrezno ukrepanje in videonadzor.