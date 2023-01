Po osmih mesecih Golob končno s popolno vlado

»Po mesecih boja smo prišli do točke, ko lahko zmagovalci na volitvah uveljavimo svojo legitimno pravico do oblikovanja vlade po lastni meri,« je potrditev novih ministrov v državnem zboru pospremil predsednik vlade Robert Golob. Ne glede na trud opozicijskih sil, ki so poskušale onemogočiti, da bi vlada začela delovati, je koaliciji uspelo potrditi vlado v polni sestavi, na kar je ponosen.

Sprememba vlade ni personalna, temveč vsebinska, njen namen pa je doseganje novih strateških prebojev in odgovarjanje na strateške izzive časa, je dodal premier. Novo sestavo vlade je potrdilo 55 poslancev, proti je glasovalo 29 poslancev.

Na današnji seji o državnih sekretarjih

Vlada Roberta Goloba se je po zmagi Gibanja Svoboda na aprilskih državnozborskih volitvah, ki sta se mu v koaliciji pridružili še stranki SD in Levica, prvič sešla prvega junija lani. Nočna seja je bila namenjena vrsti kadrovskih odločitev, med drugim so ekspresno zamenjali tudi neizvršne direktorje Družbe za upravljanje terjatev bank. Da so to storili, je prišlo na dan sicer nekaj dni kasneje, ko je informacijo v televizijski oddaji Tarča razkril finančni minister Klemen Boštjančič.

Osvežena in številnejša vlada se je sestala na prvi seji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Če je torej vlada junija lani imenovala novega šefa Sove, direktorja Urada vlade za komuniciranje (Ukom), generalnega direktorja Policije pa tudi generalno sekretarko vlade, državne sekretarje v premierovem kabinetu in na posameznih ministrstvih, bo pri kadrovskih odločitvah na prvi seji v novi razširjeni sestavi precej skromnejša, saj naj bi po pričakovanjih imenovala le državne sekretarje na novoustanovljenih ministrstvih ter novo sekretarko na pravosodnem ministrstvu.

Prihodnjo sredo vrh koalicije

Golob je na seji ponovil, da bo leto 2023 leto reform, v katerem bodo izpeljali tisto nujno preobrazbo države in ravno tri nova ministrstva bodo nosilci treh pomembnih reform. Reorganizacija vlade, kot so jo s spremembami zakona o vladi načrtovali v koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levici, prinaša ustanovitev treh novih ministrstev, in sicer ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter ministrstva za solidarno prihodnost. Ob tem se štirim dosedanjim ministrstvom spreminjajo delovna področja, dve vladni službi pa preraščata v ministrstvo. Vlado bo tako po novem sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad.

V sredo 1. februarja se bo koalicija sestala na vrhu, na katerem bodo obravnavali izhodišča za reformo plačnega sektorja. Kot je povedal Golob, se reforme plačnega sistema nobena vlada od 2008 ni lotila, klicanje po hitrosti opozicije je zato – »ko gre za teden ali dva, pri čemer se nihče tega ni lotil 14 let« – označil za »nekoliko smešno«.