Po pogostosti raka med mladimi Slovenija pri vrhu

V nadaljevanju preberite:

Rak v otroštvu je po navedbah stroke redek, petletno preživetje pa dokaj visoko. Za primer: če je bilo v Evropi v obdobju 2004–2008 le-to 78-odstotno, so med letoma 2010 in 2014 imeli 81-odstotno preživetje. Največje izboljšanje, z 61 na 70 odstotkov, opažajo pri akutni mieloični levkemiji.

Ne glede na to ostaja rak v Evropi prvi vzrok smrti zaradi bolezni pri najmlajši populaciji; približno četrtina vseh smrti pri otrocih je zaradi raka. Leta 2022 so po podatkih Evropskega registra neenakosti raka (ECIR) pri Evropejcih do 19. leta zaznali 14.000 novih vrst raka, več kot dva tisoč jih te zahrbtne bolezni ni preživelo. Najpogostejše vrste raka v otroštvu so levkemija, limfomi in možganski tumorji. Najbolj obolevajo mlajše generacije na Portugalskem, Hrvaškem in v Italiji, Slovenija je takoj za severno sosedo – na petem mestu po novih primerih. Najmanj obolevajo mladi na Češkem, v Nemčiji in na Slovaškem, kjer imajo manj kot sto novih obolelih na milijon otrok.