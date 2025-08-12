  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Po raciji pri Peršmanu: tožilstvo v Gradcu preiskuje sum zlorabe položaja

    Rudi Vouk, ki so ga med policijsko racijo poklicali organizatorji in udeleženci tabora, je opozoril, da je šlo za nesorazmerno ukrepanje.
    Preiskava poteka zaradi suma zlorabe položaja proti znanemu osumljencu in neznanim storilcem, je pojasnil tiskovni predstavnik tožilstva FOTO: Muzej Peršman/Instagram
    Preiskava poteka zaradi suma zlorabe položaja proti znanemu osumljencu in neznanim storilcem, je pojasnil tiskovni predstavnik tožilstva FOTO: Muzej Peršman/Instagram
    STA
    12. 8. 2025 | 12:18
    12. 8. 2025 | 12:32
    3:19
    Avstrijsko državno tožilstvo v Gradcu je po kazenski ovadbi, ki jo je zaradi policijske racije na antifašističnem taboru na avstrijskem Koroškem konec julija vložil odvetnik Rudi Vouk, sprožilo preiskavo zaradi suma zlorabe položaja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

    Peršmanova domačija, gradnik ponosa na protifašistično preteklost

    Preiskava poteka zaradi suma zlorabe položaja proti znanemu osumljencu in neznanim storilcem, je pojasnil tiskovni predstavnik tožilstva. Vsebinske odločitve v postopku še niso bile sprejete, so navedli na tožilstvu.

    V odmevni policijski raciji v Peršmanovem domu, kjer je 27. julija potekal antifašistični tabor v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), je sodelovalo več deset pripadnikov policije, med njimi tudi člani specialnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi.

    Vouk, ki so ga med policijsko racijo poklicali organizatorji in udeleženci tabora, je opozoril, da je šlo za nesorazmerno ukrepanje. Kazensko ovadbo je konec julija vložil proti policiji, da bi razjasnili dogajanje.

    Kot je pojasnil, odgovornim poleg nesorazmernega ukrepanja očita zlorabo javnih sredstev pri tako obsežni akciji ter kršenje zakona o narodnih skupnostnih, saj da so ljudi pridržali samo zato, ker so zahtevali postopek v slovenščini. 

    Za preučitev posredovanja na antifašističnem shodu je prejšnji teden avstrijsko notranje ministrstvo ustanovilo posebno komisijo, ki je prvič zasedala v petek.

    Na Dunaju protest zaradi racije slovenskih študentov

    Avstrijski notranji minister Gerhard Karner iz vrst vladajoče ljudske stranke (ÖVP) je v ponedeljek na avstrijskem javnem radiu Ö1 dejal: »Če bi zdaj dejal, da je operacija potekala brezhibno, bi bil prav tako upravičeno kritiziran, kot če bi trdil, da je bilo vse narobe.« Kot je poudaril, od komisije prve rezultate pričakuje do konca septembra, poroča portal ORF.

    Slovenija je po incidentu izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je zaradi operacije na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije in avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto. Predsednica Nataša Pirc Musar in avstrijski kolega Alexander Van der Bellen pa sta pozvala k umiritvi strasti. Za razjasnitev okoliščin se je zavzel tudi avstrijski kancler Christian Stocker.

    Racija odmeva tudi zato, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile enajst članov družin Sadovnik in Kogoj, danes pa na tem kraju deluje muzej, ki je posvečen ohranjanju spomina na nacistično nasilje, raziskovanju zgodovine odpora ter prenosu antifašističnih in demokratičnih vrednot na prihodnje generacije.

