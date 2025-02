Po Sloveniji sneži, pričakujte daljši čas potovanja

Ponoči so se padavine okrepile in zajele večji del države, proti jutru je začel dež po nižinah prehajati v sneg. Sneženje bo predvidoma najintenzivnejše v dopoldanskih urah, so sporočili z Agencije RS za okolje.

Zaradi slabšega vremena lahko vozniki pričakujejo daljši čas potovanja, opozarja prometnoinformacijski center. Na cestah je pričakovati plužne in posipne skupine. V primeru snega na vozišču prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo, na pot pa se odpravite samo z ustrezno opremo. Na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. V primeru snega na vozišču so na prelazih obvezne verige

Sneženje bo predvidoma najintenzivnejše v dopoldanskih urah in bo najkasneje ponehalo na jugu, verjetno šele v soboto proti jutru. Le na Primorskem bo večinoma deževalo, tam bo zapihala šibka do zmerna burja, najmočnejši sunki bodo ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Drugod bo pihal severovzhodni veter.

Sneg v Kranju. FOTO: Pija Kapitanovič

Sneg se bo v višjih legah obdržal

Do sobote zjutraj bo po nižinah v notranjosti predvidoma zapadlo od pet do 10, v hribovitem svetu pa od 10 do 25 centimetrov snega. Ker so pričakovane razmeroma nizke temperature, se bo sneg predvsem v višjih legah tudi obdržal, je Arso zapisal na družbenem omrežju facebook.

Sneženje bo predvidoma najintenzivnejše v dopoldanskih urah. Na fotografiji Šentjur pri Celju. FOTO: Beti Burger

Temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Golovec, Ljubljana. FOTO: Rok Tamše

Poleg tega je danes in v soboto zaradi informativnih dnevov pričakovati nekoliko povečan promet okoli izobraževalnih ustanov in zaradi začetka počitnic zahodnega dela Slovenije tudi na območju turističnih krajev.