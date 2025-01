Po vladnem pozivu odstopila dva člana sveta Agencije za energijo

Po tistem, ko je vlada svet Agencije za energijo zaradi dogajanja glede nove metodologije za obračun omrežnine pozvala k odstopu, sta iz organa izstopila Mitja Breznik in Sandi Šterpin, poroča Večer. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je medtem ta teden objavilo poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta agencije.

Da je iz sveta izstopil Breznik, je že v ponedeljek za Televizijo Slovenija povedala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen, za Večer pa so danes na agenciji dodatno potrdili še, da je iz sveta izstopil tudi Šterpin.

Obema bi mandat potekel šele junija 2029.

V svetu, katerega člane imenuje DZ na predlog vlade, sta poleg predsednika Franca Žlahtiča tako le še Borut Bratina in Janez Kopač. Mandat jim poteče junija 2026.

Po zakonu ima svet predsednika in še pet članov, po obeh odstopih bodo tako člani le trije.

Ministrstvo je medtem v uradnem listu v ponedeljek že objavilo poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta agencije. Rok za oddajo kandidatur se izteče konec januarja.

Listo kandidatov, ki jih lahko ministrstvo za okolje, podnebje in energijo povabi tudi na razgovor, bo minister poslal vladi, ta pa bo predlog kandidatov posredovala DZ. Kandidata lahko predlaga tudi vlada sama.

Do Breznikovega in Šterpinovega odstopa sicer prihaja v času zaostrenih odnosov med vlado in Agencijo za energijo zaradi negativnih odzivov na višje račune za elektriko ob novembrskem prehodu iz nižje v višjo sezono v okviru nove metodologije obračuna omrežnine za energijo.

Vlada je tako tik pred božičem vodstvo agencije pozvala, naj do 8. januarja vzpostavi pogoje, da bo lahko s februarjem omrežnino obračunavala po starem sistemu, svet agencije pa je pozvala k odstopu.

Na agenciji so v odzivu zapisali, da v tem trenutku ne vidijo potrebe po prenehanju uporabe nove metodologije. Bodo pa učinke redno spremljali in po potrebi metodologijo dopolnjevali oz. nadgrajevali. Žlahtič in Bratina sta bila medtem odločna, da iz sveta ne bosta odstopila, do ravnanja vlade in izjav premierja Roberta Goloba pa sta bila kritična, saj v njih vidita nedostojno poseganje v pristojnosti neodvisnega regulatorja.