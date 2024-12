Razburljivo dogajanje v energetiki se bo nadaljevalo

V nadaljevanju preberite:

Vlada je v drugi polovici decembra sprejela posodobljeni nacionalni energetski in podnebni načrt, ki pa še ne vzbuja velike pozornosti. V energetiki nekateri opozarjajo, da so cilji nastavljeni tako, da bi lahko sončne elektrarne v letih 2046 in 2047 dosegle zmogljivost še ne gotove druge jedrske elektrarne (Jek2). Za to pa bi morali vsako leto postaviti še za polovico več sončnih elektrarn kot v rekordnem lanskem letu.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (Mope) menijo, da ima posodobljeni NEPN »ambiciozne, a realno izvedljive cilje«. »Dogajanje v preteklih mesecih je pokazalo nujnost strokovne in odprte razprave o energetski prihodnosti Slovenije, ki ne temelji na čustvih in upošteva realnost možnih alternativ, vključno z nujnimi posegi v prostor, ki so potrebni za umestitev posameznih tehnologij. V strokovnih krogih, pa ne le energetskih, ampak tudi okoljskih in makroekonomskih, moramo nadaljevati razpravo o različnih scenarijih ter si ob tem prizadevati, da v Sloveniji končno izoblikujemo premišljeno in realistično strategijo razvoja elektroenergetskega sistema, ki bo nato opora prihodnjim odločitvam in usmeritvam. Čas je za dobro premišljeno, celovito in dolgoročno energetsko strategijo države,« pa menijo v Gen energiji, kjer že dva meseca čakajo, da bodo predlog DPN za Jek2 poslali iz Mope na ministrstvo za naravne vire in prostor, čeprav so dokumentacijo usklajevali od aprila.