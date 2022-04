Za glasovanje na domu ni treba imeti zdravniškega potrdila

Zdravniška zbornica Slovenije je bila, kot piše, seznanjena z dopisom ministrstva za zdravje, da bi osebni zdravniki za potrebe volitev v državni zbor izdajali zdravniška potrdila, s katerimi bodo lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, zaprosili za glasovanje na domu. Podlaga za to je bil sklep Državne volilne komisije (DVK), da lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, a le, ko obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo.

V Zdravniški zbornici trdijo, da pri nespremenjeni zakonodaji ni razloga, da bi bila takšna potrdila tokrat potrebna. Iz veljavne zakonodaje namreč ne izhaja, da bi moral volivec ob vložitvi vloge za glasovanje na domu priložiti tudi ustrezno zdravniško potrdilo. Prav tako po ni podlage za sklep, s katerim DVK tako volivcem kot tudi osebnim zdravnikom naloži dodatne obveznosti, ki jih po zakonu nimajo. Pri tem pa zbornica opozarja tudi na to, da niti iz sklepa DVK niti iz zakonodaje ne izhaja, na podlagi katerih meril naj bi se zdravnik odločil za izdajo takšnega potrdila. Tako potrdilo bi po eni strani lahko pridobil že volivec z blažjo boleznijo, po drugi strani pa bi bila izdaja takšnih potrdil lahko omejena zgolj za osebe s hujšimi akutnimi boleznimi.

Do sklepa DVK so se opredelili tudi v Združenju zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu s sklepom, da zdravniki družinske medicine takšnih potrdil ne bodo izdajali. Sklep, da zavrača dodatno administrativno obremenitev izbranih družinskih zdravnikov, je sprejel razširjen strokovni kolegij družinske medicine pri ministrstvu za zdravje.

»Na podlagi tega ne dvomimo, da bo DVK omogočila izpeljavo volitev brez nepotrebnih dodatnih obremenitev in do razjasnitve pristojnosti in zakonskih podlag zadržala sklep, ki takšne obremenitve nalaga tako volivcem kot zdravnikom,« pravijo v Zdravniški zbornici.