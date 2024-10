Po zapletih z gnečo pri vpisovanju odstopila direktorica ZD Slovenska Bistrica

Po zapletih z gnečo pri vpisovanju k novi zdravnici, ki je konec septembra polnila slovenske medije, je odstopila direktorica ZD Slovenska Bistrica Urška Sedmak, poročata Večer in TV Slovenija. Vodstvo ZD Slovenska Bistrica so septembra kritzirali zaradi neuspešne organizacije vpisa bolnikov pri novi zdravnici, ki je povzročil izjemno dolge vrste.

Kasnejši izredni notranji strokovni nadzor, ki ga je ZD Slovenska Bistrica izvedel v povezavi s tem, sicer ni ugotovil nepravilnosti, je pred dnevi sporočila Sedmakova. Medtem je občina objavila nov razpis za podelitev koncesije.

Spomnimo, 30. septembra je bilo ob vpisovanju pacientov k novi zdravnici družinske medicine veliko gneče in tudi nejevolje. Nova zdravnica je namreč v nekaj urah zapolnila vsa razpoložljiva mesta; vpisali so od 1200 do 1300 oseb, saj je imela na voljo 1895 glavarinskih količnikov.

Razmere v zdravstvenem domu je na poslansko vprašanje iz vrst SDS 1. oktobra komentiral tudi predsednik vlade Robert Golob. Dejal je, da je za kaos odgovorno vodstvo zavoda, za primarno zdravstvo pa lokalna skupnost. »Vlada, tudi če bi hotela, ne more posegati v podelitev koncesij na primarnem nivoju, kot vi to zelo dobro veste, še manj pa v organizacijo dela v zdravstvenem domu,« je dejal v odgovoru na poslansko vprašanje Jelke Godec.

Gneča pred taistim zdravstvenim domom je bila tudi 1. oktobra, ko sta nove pacientke vpisovali ginekologinji. V zvezi s tem so na spletni strani ZD 7. oktobra objavili obvestilo, da bo »izbira novega ginekologa mogoča ob pregledu«.