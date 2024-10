Marjan Podgoršek: Zapreti trboveljsko bolnišnico ni opcija

Splošna bolnišnica Trbovlje (SBT) ima novo začasno vodstvo: od danes in največ do enega leta jo bo vodil Marjan Podgoršek, javnosti znan tudi kot državni sekretar na kmetijskem ministrstvu, imenovan leta 2016, v času vlade Mira Cerarja oziroma kmetijskega ministra Dejana Židana. Tačas ko se v Zasavju bojijo, da je SBT znova na udaru in da jo želi država zapreti, Podgoršek v njej še vedno vidi perspektivo.

Zapreti SBT ni opcija, se je Marjan Podgoršek za Delo odzval na strahove zasavske politike: »Regija potrebuje bolnišnico. Če bi pacienti iz Zasavja hodili v Ljubljano, bi tam le še povečali gnečo in nič bolj učinkovito ne bi bilo.«

Zoran Poznič, župan Trbovelj FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Trboveljski župan Zoran Poznič pa je vse prej kot optimist. Država, pravi, se do te, za celotno Zasavje pereče problematike »vede ignorantsko, enako poslanci in svet zavoda«. Boji se, da perspektiva SBT v očeh države pomeni »ukinitev porodnišnice in otroške bolnišnice, ki bi ju nadomestili z oddelkom za paliativno nego s 40 posteljami, internistični in kirurški oddelek pa naj bi formalno pristala v pristojnosti UKC Ljubljana«.

Poznič je skupaj z zagorskim, hrastniškim in litijskim kolegom svet SBT in v. d. direktorja, prav tako pa zasavske poslance Gibanja Svoboda in ministrico za zdravje pozval, da se čim prej sestanejo, ker »Zasavje bolnišnice pod nobenim pogojem ne da«.

Poznič omenja tudi pritiske Ljubljane, po katerih bodo Zasavju vzeli urgenco, če se ne bodo dogovorili glede dežurne službe. »V državi dobro vedo, da se okrog tega ne bomo mogli dogovoriti, saj si nihče od županov ne bo dovolil vzeti dežurne službe,« še priznava. Četverica županov državi ponuja alternativo v obliki zasavskega zdravstvenega centra, ki bi združeval urgenco in zdravstvene domove.

Pol leta na prepihu

Po tistem, ko je vlada soglašala, da dosedanjega direktorja SBT Metoda Kurenta zaradi negativnih rezultatov poslovanja z zadnjim septembrom razrešijo, in ko na razpis za novega ni prispela nobena vloga, sta svet SBT in urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu za največ eno leto funkcijo v. d. direktorja SBT zaupala Marjanu Podgoršku, magistru znanosti poslovodstva in organizacije, ki prihaja z Gorenjske. Postopki so bili sicer odprti kar pol leta, saj je svet zavoda pod vodstvom Tomaža Krišlja Kurentovo razrešitev začel že konec marca. Kurent, ki je v vrhu naše najmanjše bolnišnice pristal jeseni 2021, za časa Janeza Poklukarja, zdravstvenega ministra v zadnji Janševi vladi, je že pred časom ocenil, da gre pri njegovi razrešitvi za politično dejanje, saj bi iz istega razloga, kot so razrešili njega, – tako Kurent – lahko razrešili še vse druge slovenske bolnišnice, ki prav tako poslujejo v rdečih številkah.

Popolniti kadrovske vrzeli in analizirati finance

Marjan Podgoršek, novi v. d. direktorja Splošne bolnišnice Trbovlje FOTO: Roman Šipić/Delo

Podgoršek, za katerega je danes, kot je povedal za Delo, po ponedeljkovi primopredaji že drugi dan v SBT, izpolnjuje pogoje za njeno vodenje, ni pa imel ambicij prijaviti se na mesto direktorja. Odzval se je na povabilo predsedujočega sveta SBT Tomaža Krišlja in urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. SBT bo vodil do razpisa, ki bo prinesel dolgoročno vodstvo.

Med izkušnjami, ki jih ima z zdravstvenim sistemom, je omenil revizijo poslovanja zdravstvene zavarovalnice, je pa tudi aktualni član svetov jeseniške in slovenjgraške bolnišnice.

O SBT meni, da kljub majhnosti »ima perspektive in da ima možnosti postati dobra regionalna bolnišnica, saj ima ljudi z voljo, da se razvijajo in v njej ostanejo ter delajo«. »Seveda pa je tudi veliko priložnosti za izboljšave,« je dodal.

Glede kadrovskih težav, zaradi katerih so morali v začetku septembra v SBT za slab teden zapreti porodni in ginekološki oddelek, njen v. d. meni, da so to žal težave, s katerimi se spopadajo vse slovenske bolnišnice, in dodal, da se SBT glede popolnitve med drugim pogovarja tudi s tujimi pediatri. Glede finančne situacije pa: »Najprej bomo preanalizirali, kje so vrzeli, nato pa za vsako posebej poskušali najti rešitev.«