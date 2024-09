V SBT začasno zaprli otroški in porodni oddelek

Na pediatričnem in porodnem oddelku trboveljske Splošne bolnišnice (SBT), kjer je vsak teden okoli deset rojstev, prihodnjih nekaj dni ne bo slišati otroških glasov.

Bolnišnica je namreč zaradi kadrovske stiske prvič v svojem obstoju prisiljena zapreti omenjena oddelka. Pacientov ne bodo sprejemali od danes od 15. ure do ponedeljka, ko bodo spet začeli delati. Ne glede na to, bo ambulantna dejavnost pediatričnega oddelka potekala nemoteno, zagotavljajo, porodnice pa bodo razen v nujnih primerih prevzeli v drugih bolnišnicah.

Na pediatričnem oddelku SBT imajo za polni delovni čas zaposleno le eno pediatrinjo, drugo za petino časa, pomagajo pa si tudi z dodatno zaposlenimi iz drugih bolnišnic ter pogodbenimi sodelavci. »Toda ko je sredi avgusta zbolela edina zaposlena za polni delovni čas, smo 16. avgusta kolabirali ter do 2. septembra razmere nekako obvladovali s pogodbenimi sodelavci,« pripoveduje v. d. strokovne direktorice SBT Tadeja Jelenko. Ko pa je pred dnevi zbolel še drugi član ekipe, dodaja, so odpovedali in se odločili za slab teden dni zapreti pediatrični ter posledično še porodni oddelek.

Skok števila rojstev

A prav ta konec teden, samo v soboto in v nedeljo, se je v SBT rodilo kar osem otrok; le nekoliko več se jih v povprečju sicer rodi v tednu dni. »Vse smo oskrbeli. Razen enega, ki bo v nadaljnji oskrbi v celjski bolnišnici, jutri bodo vsi odšli v domačo oskrbo,« pravi Tadeja Jelenko. Prav tako so poskrbeli za male bolnike s pediatričnega oddelka tako, da so jih začasno premestili v druge bolnišnice.

Metod Kurent, direktor SBT. FOTO: Roman Turnšek

Metod Kurent, direktor SBT, pravi: »V minulih dneh smo preklicali vso Slovenijo, da bi našli prostega pediatra. Nekateri zahtevajo enormna plačila, drugi nimajo soglasja matičnih ustanov in bi bili v prekršku, če bi jih angažirali. Zato nam ni ostalo drugega, kot da oba oddelka zapremo. S to odločitvijo zagotavljamo kar največjo varnost otrokom in bodočim materam.«

V primeru nujnega poroda oziroma če premestitev porodnice ne bi bila mogoča, ima SBT zagotovljeno urgentno ekipo. Tudi kardiološka, nefrološka in alergološka ambulanta bodo ta teden sprejemale paciente. V SBT pozivajo vse, ki imajo termin, da pridejo na pregled.

Brez dogovora na regijski ravni

S pomanjkanjem kadra se v SBT ukvarjajo že dolgo. »Več let je to za nas nerešljiv problem,« je dejala Tadeja Jelenko. Že pred časom so zaradi tega sklicali nujni sestanek na regijski ravni, ki so se ga udeležili tudi predstavniki zasavskih zdravstvenih domov. »Naša edina ideja je bila sodelovanje s pediatri pripadajočih zdravstvenih domov – da bi nam pomagali v dežurni službi. Sestanek žal ni obrodil sadov,« pravi Jelenko, ki pričakuje, da bo kadrovsko problematiko vsaj na pediatričnem oddelku ublažila zaposlitev dveh pediatrov – obeh iz tujine. Prvega pričakujejo v kratkem, druga, pediatrinja, naj bi nastopila službo maja prihodnje leto.

Že večkrat so jo zapirali Nekaj let po prvi svetovni vojni, natančneje leta 1921, je upravni odbor Bratovske skladnice imenoval posebni gradbeni odbor za pripravo načrtov in razpisa za gradnjo nove bolnišnice v Trbovljah. Ta se je začela julija leta 1923, slovesno pa so jo odprli 22. novembra 1925. V skoraj stoletni zgodovini te najmanjše slovenske bolnišnice je bilo večkrat slišati, da jo bodo zaprli – nazadnje spomladi letos. Ministrstvo za zdravje je govorice zanikalo in zagotovilo, da »ne načrtuje zaprtja oziroma združevanja oddelka porodnišnice v SB Trbovlje s SB Celje«. Dodali so še, da bi, če bi se »pokazala kakršnakoli potreba po spremembah v mreži«, izvedli obsežno javno razpravo.

SBT, pravi Tadeja Jelenko, je majhna bolnišnica, ki je na vseh področjih na kadrovskem minimumu in zato toliko bolj ranljiva.