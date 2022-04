Podpisanih prvih 12 sklepov za vlaganja v primarno raven

Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025

Vlada je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 uvrstila dva nova projekta, in sicer Negovalni dom covid-19 ter Gorenjska regijska bolnišnica.

Ocenjena vrednost investicije Negovalni dom covid-19 znaša 26.528.656 evrov z DDV, od tega bi 20.000.000 evrov zagotovili iz mehanizma EU za okrevanje in odpornost, preostalo pa bi prispevalo ministrstvo za zdravje. Predmet investicije je zgraditev negovalnega doma s 300 posteljami za osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo (v nadaljevanju DO). Negovalni dom bo namenjen zagotavljanju celostne obravnave odraslih oseb (tudi mlajših od 65 let, za katere zaradi kompleksnosti njihovih potreb v okviru dosedanjih rešitev nimamo ustreznih odgovorov) in zdravstveni oskrbi ter zagotavljanju storitev s področja rehabilitacije (na domu in v instituciji) za populacijo, upravičeno do DO. Ranljivost obstoječe ureditve zagotavljanja storitev, ki spadajo na področje DO, je dodatno izpostavila tudi epidemija covida-19, ki je opozorila na pomanjkljivost obstoječih ureditev na področju institucionalnega varstva (omejene prostorske zmogljivosti, znanje in kadri, potreba po krepitvi sodelovanja z različnimi deležniki v sistemu zdravstva in socialnega varstva itd.) in na področju obravnave oseb, ki potrebujejo DO in jo želijo koristiti doma (odsotnost dostopa do celostne obravnave na domu).

Ocenjena vrednost investicije Gorenjska regijska bolnišnica znaša 305.273.616 evrov z DDV. Vire financiranja bo v celoti zagotovilo ministrstvo za zdravje. Predmet investicije je investicija v novo gorenjsko regijsko bolnišnico s kapaciteto 600 postelj. Namen investicije je pridobitev prostorskih kapacitet, ki bodo omogočale vzpostavitev zahtevanega standarda za izvajanje in širjenje zdravstvene dejavnosti na sekundarnem nivoju. Z investicijo se bo izboljšala kakovost storitev in s tem posledično tudi zadovoljstvo uporabnikov storitev – pacientov. Glavni razlogi za investicijsko namero izhajajo iz nezmožnosti ustrezne širitve na obstoječi lokaciji Jesenic in razdrobljenosti programov oziroma dostopov do storitev zdravstvenega varstva v regiji.

Prioriteta zdravstvenega varstva mora biti težnja k obvladovanju hospitalizacij pacientov in iskanju drugih načinov za reševanje zdravstvenih problemov, kot sta preventiva in boljša oskrba v specialističnih ambulantah, kar bo posledično zmanjšalo in skrajšalo hospitalizacije pacientov, zato je zgraditev nove bolnišnice s 600 posteljami na Gorenjskem nacionalna prioriteta.

Vir: Ministrstvo za zdravje