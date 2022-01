Podpora imenovanju Divjaka na mesto viceguvernerja

Mandatno-volilna komisija DZ je na današnji seji podprla Marjana Divjaka kot kandidata za viceguvernerja Banke Slovenije. Njegovemu imenovanju je med drugimi nasprotoval Jože Lenart (LMŠ), in sicer zaradi Divjakove vloge v postopkih prodaje Nove KBM.

V skladu s proceduro je državnemu zboru imenovanje Divjaka za viceguvernerja predlagal predsednik republike Borut Pahor, potem ko je po posvetovanjih s poslanskimi skupinami presodil, da bi na glasovanju utegnil dobiti zadostno podporo.

Pahor je poziv za mesto viceguvernerja objavil oktobra lani, ker Primožu Dolencu 5. aprila poteče mandat. Na poziv je prispelo pet predlogov kandidatur; poleg Divjaka so se prijavili še Branko Babič, Miha Mihič in Sibil Svilan, znova se je prijavil tudi Dolenc.

Na današnji seji mandatno-volilne komisije je bila poslanska razprava o kandidatu zelo skopa, oglasil se je le Lenart, ki je pojasnil, da v LMŠ kandidatu, kljub njegovemu nespornemu strokovnemu znanju, nasprotujejo.

»Vedeti moramo, da je imel kandidat pomembno vlogo pri prodaji Nove KBM v ekipi takratne vlade Janeza Janše,« je dejal Lenart. Delničarji so v tem postopku izgubili 870 milijonov evrov premoženja. Zdaj je Nova KBM v postopku prodaje madžarski OTP Bank, za kar mora zeleno luč prižgati Evropska centralna banka (ECB). Banka Slovenije ima pri pripravi dokumentacije za to odločitev ključno vlogo, je med drugim navedel Lenart.

Komisija je sicer Divjaka podprla z desetimi glasovi za in štirimi proti. Mandatno-volilna komisija ga bo tako državnemu zboru predlagala v imenovanje.

Za njegovo imenovanje je potrebnih vsaj 46 glasov, DZ pa bo o kandidatu glasoval najpozneje v 30 dneh po prejemu predloga. V svetu Banke Slovenije so poleg Dolenca še guverner Boštjan Vasle in viceguvernerji Irena Vodopivec Jean, Jožef Bradeško in Tina Žumer.

Mandatno-volilna komisija je danes odločala tudi o kandidatu za člana državne revizijske komisije. Poslanci so izbirali med štirimi kandidati, pri čemer je največ glasov, in sicer deset, prejela Mateja Škabar. Komisija bo tako državnemu zboru predlagala, da za dobo osmih let v državno revizijsko komisijo imenuje Škabarjevo.

Ta je sicer že bila članica državne revizijske komisije, in sicer od novembra 2013, osemletni mandat ji je potekel decembra lani.

Državno revizijsko komisijo sicer sestavljajo predsednik in šest članov. Predsednik komisije je Samo Červek, člani pa še Marko Medved, Tadeja Pušnar, Gregor Šebenik, Nina Velkavrh, Andraž Žvan in Aleksander Petrovčič. Novega člana bodo v komisijo imenovali, ker se 30. aprila enemu izteče mandat.