Podpora kadrovskemu zakonu v domovih za starejše

Poslanci bodo danes glasovali o tako imenovanem kadrovskem zakonu, ki naj bi z osmimi nujnimi ukrepi, vrednimi nekaj manj kot deset milijonov evrov, v prihodnjih dveh letih pomagal domovom za starejše občane in drugim socialnovarstvenim zavodom obdržati zaposlene in pridobiti dovolj novih. Kljub številnim kritikam, da je situacija tako kritična, da to ne bo dovolj, nobena od poslanskih skupin ne nasprotuje sprejetju zakona.