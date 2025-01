Sindikati in delodajalci podprli razmejitev javnega in zasebnega zdravstva

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki prinaša novo razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, je dobila podporo delodajalcev in sindikatov. Predlog bo predvidoma v četrtek obravnavala vlada, nato pa bo po rednem postopku nadaljeval pot v državni zbor. Kljub temu ostaja neusklajenih pet členov, o katerih pa se nameravajo še naprej pogajati in uskladiti tekom zakonodajnega postopka.

»Cilji novele zakona ostajajo isti, kot smo jih predstavljali že do zdaj,« je dejala ministrica za zdravje Veronika Prevolnik Rupel. Rešitve so po njenih besedah usmerjene v ureditev stanja na področju zdravstvene dejavnosti in med drugim prinašajo konkurenčne prepovedi zdravnikom, ki ne morejo brez omejitev opravljati iste dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju. Hkrati pa je namen motivirati zdravstvene delavce, da ostanejo v javnih zdravstvenih zavodih in tudi opravijo dodatno delo. Zakon s tega vidika, kot je menila, predvideva številne spodbude.

Ob tem novela uvaja tudi druge novosti, kot so zdravstvene regije, obveznost delodajalcev, da pošiljajo dokumentacijo v enotni dokumentacijski sistem, ter druge rešitve, ki so bile po prepričanju ministrice sprejete z namenom bolj kakovostne obravnave v zdravstvenem sistemu.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti prinaša novo razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. FOTO: Leon Vidic/Delo

Da bodo predlagane spremembe, ki jih prinaša novela, učinkovito spremenile zdajšnje neustrezno stanje, menijo tudi sindikati. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije je pogajanja v okviru ekonomsko-socialnega sveta ocenila celo kot zgledna. Glede neusklajenih členov pa je izpostavila vprašanje, kako bo koncesionar lahko razpolagal z dobičkom v delu, ki se tiče javne službe. »Menimo, da s tem ne more prosto razpolagati, pač pa ga mora nameniti za investicije v opremo in usposabljanje zaposlenih,« je dejala.

Ministrica je dodala, da je neusklajeno tudi vprašanje cen samoplačniških storitev, v katere lahko ob izrednih razmerah poseže vlada. Gre za primere, ko je ogroženo javno zdravje ali pa bi lahko nastala resna zdravstvena škoda. »Sindikati zagovarjajo omejitev na 150 odstotkov cene, ki jo določi ZZZS, delodajalci pa zagovarjajo večjo fleksibilnost in bolj jasno definiranje izrednih okoliščin,« je pojasnila. Neusklajen je tudi člen, ki zdravstvenim delavcem omogoča več dodatnega dela v javnih zdravstvenih zavodih preko manj obdavčenih podjemnih pogodb.

Prvotne omejitve zrahljali

V prvotnih osnutkih predloga novele je bilo sicer predvideno, da bi bilo sodelovanje zdravnikov s čistimi zasebniki povsem prepovedano, kar je zdravstveno stroko močno razburilo, pozneje pa so na resornem ministrstvu omejitve zrahljali.

Kot predvideva različica, ki jo je decembra lani podprl vladni strateški svet za zdravstvo, bodo pri čistih zasebnikih lahko delali vsi javni zdravstveni delavci. Pogoj pa je, da morajo biti v javnem zdravstvenem zavodu zaposleni za najmanj 40 odstotkov delovnega časa, z zasebniki pa bi morali imeti sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas do 60 odstotkov. Poleg tega zaposleni ne bo smel odklanjati nadur oziroma obsega programa, ki je predpisan za javni zdravstveni zavod.

Obveljalo je tudi, da omejitve ne veljajo za zdravnike primarije in zdravnike, ki opravljajo posebne zdravstvene storitve po določilih ministra za zdravje. »Gre za vrhunske strokovnjake, ki uvajajo nove metode zdravljenja. A gre za člen, ki ga nameravamo dodatno definirati, ne pa tudi razširiti,« je izpostavila ministrica.