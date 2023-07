Podporo vladi Roberta Goloba bi merilo pet agencij

V nadaljevanju preberite:

Od odhoda ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar je javnost vladi vse manj naklonjena. Delež tistih, ki njeno delo ocenjujejo zelo negativno in negativno, močno presega delež pozitivnih ocen. Prelom, da je delež negativnih ocen presegel pozitivne, se je zgodil marca letos.

V takšnih razmerah ne čudi iskanje načinov za obrnitev padajočih trendov. Šest agencij je tako prejelo prošnjo za informacijo o cenah storitve. Odgovorilo mu je pet ponudnikov storitev, v družbi Ipsos pa so se odločili, da pri poizvedovanju ne bodo sodelovali. »Povabilo za razpis smo prejeli, vendar smo se v določenem trenutku odločili, da v njem ne sodelujemo. Žal pod navedenimi razpisnimi pogoji ne moremo sodelovati in obljubiti enake cene za eno leto vnaprej,« so nam pojasnili v Ipsosu. Koliko bi plačali za te ankete in kdo vse je ponudbo poslal?