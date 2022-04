Podražitev, ki bo najbolj prizadela Ljubljančane

V nadaljevanju preberite:

Večina dobaviteljev plina draži svojo ponudbo, nekateri že drugič letos. Najbolj bo dobavo plina svojim 44.000 odjemalcem podražila Energetika Ljubljana, za kar polovico. Manj bodo dražili Istrabenz plini, ki so v skupini s Plinarno Maribor, Adria plin in Petrol, vsi pa so podražitve napovedali za konec ogrevalne sezone. Za jesen ne kaže nič bolje.

»Drži, cena zemeljskega plina se bo 15. maja, po ogrevalni sezoni, zvišala za 50 odstotkov. O spremembi cene smo približno 44.000 odjemalcev skladno z zakonom že obvestili na računih,« so potrdili v Energetiki Ljubljana.