Pogajanja za zdaj še neuspešna, stavka v ponedeljek

Sindikat Fides se je s pogajalko skupino vlade v tem tednu sestal dvakrat. Stališč niso zbližali, zato se bo stavka, ki so jo izvedli v torek, v ponedeljek, 15. januarja nadaljevala. Tega dne bodo ob 12. uri tudi nadaljevali pogajanja.

Vladna pogajalska skupina je Fidesu tik pred današnjim tretjim pogajalskim sestankom, ki je bil sklican za 12. uro, posredovala pisni predlog sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Do njega se bodo v Fidesu opredelili do jutri do konca dneva, ko bodo pripravili tudi svoj protipredlog glede vladnega predloga sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev. Vladna stran je napovedala, da bo protipredlog preučila do nedelje, v ponedeljek pa se bodo nadaljevala tako pogajanja kot stavka.

Vladni predlog za preklic stavke oziroma njeno začasno prestavitev so v Fidesu zavrnili, saj že po prvem pregledu predloga sporazuma ne vidijo zadostnega približevanja rešitvi stavkovnih zahtev. V sindikatu zdravnikov pričakujejo, da bo vlada sprejela aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki so del njihovih stavkovnih zahtev. Z aneksom, ki se nanaša na tarifni del kolektivne pogodbe, bi uredili plačna nesorazmerja, ki so nastala po januarskem dvigu zdravniških plač. Mladim zdravnikom so se namreč tedaj plače zvišale do pet plačnih razredov, medtem ko je bil večji del izkušenejših zdravnikov deležen povišanja do dveh plačnih razredov. Zato v Fidesu med drugim predlagajo uvedbo novega delovnega mesta starejši zdravnik oziroma zobozdravnik specialist, čigar plača bi lahko dosegla tudi 66. plačni razred, torej skoraj 5890 evrov bruto osnovne plače.

Do zdaj so jih v vladi glede tega ignorirali, kar je tudi glavni razlog, da se bo stavka nadaljevala.

Tudi ob izpolnitvi vseh zahtev ne bo stabilizacije zdravstva

V Slovenskem zdravniškem društvu so na današnji seji razpravljali o trenutni situaciji v zdravstvu. Delno izpolnjeni dogovori iz leta 2023 so privedli do trenutnega konflikta med sindikatom in vlado, zato so pozvali vlado, da izpolni podpisane dogovore z zdravništvom v letu 2023 in s tem pripomore k ohranitvi nemotenega delovanja javnega zdravstva v korist bolnikov. »Zmagovalca v trenutnem konfliktu ne sme biti. Nujno potrebujemo medsebojno zaupanje, saj bomo poraženi vsi, če bo do stavke prišlo.«

V Sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktikum podpirajo stavko zdravnikov, njihove zahteve ocenjujejo kot legitimne, a da ne naslavljajo glavnih problemov v zdravstvu. V Praktikumu so zato oblikovali svoje zahteve, med drugim povišanje plač nezdravniškemu kadru in administrativne razbremenitve, je za STA pojasnil predsednik Sindikata Igor Muževič.

»Tudi če bodo vse zahteve Fidesa izpolnjene, ocenjujemo, da s tem ne bo prišlo do stabilizacije javnega zdravstva, ker je problematika še večja na nivoju srednjih medicinskih sester in strežnic in tega Fidesove zahteve ne naslavljajo,« je opozoril Muževič.

Svoje zahteve je zato sindikat Praktikum ministrstvu za zdravje posredoval danes in ga pozval, naj skliče sestanek z njimi, »da lahko predstavimo argumente za naše zahteve in dorečemo podrobnosti sporazuma, ki bi ga sklenili«.

V Praktikumu ocenjujejo, da ob izpolnitvi naštetih zahtev zdravniška stavka ne bi bila več potrebna. Ob morebitni prekinitvi zdravniške stavke pa napovedujejo, da bodo »sprejeli druge zakonite ukrepe, ki jih bomo zdravniki družinske medicine izvajali do izpolnitve zgornjih zahtev«.