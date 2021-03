Do zdaj odkrili 83 angleških in dve južnoafriški različici

Ta konec tedna znova poostren nadzor na smučiščih

Včeraj je bilo opravljenih 5822 PCR-testiranj in 27.194 hitrih antigenskih testov. S PCR-testi je bilo potrjenih 1019 novih okužb, je povedala predstavnica vlade. Danes se v bolnišnicah zdravi 511 pacientov, pet manj kot včeraj. Na intenzivni terapiji se zdravi 86 pacientov, štirje več kot včeraj. Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih 41, odpuščenih pa 42 pacientov. V bolnišnicah so umrle štiri osebe., direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je predstavila sekvenciranje genoma virusa in iskanje novih različic. Od začetka leta so testirali 1691 vzorcev. V Sloveniji prevladuje različica B.1.258.17, in sicer v vzorcih je bilo 1357 primerov ali 81,9 odstotka. Do zdaj so odkrili 83 angleških različic (dva odstotka) in dve južnoafriški (0,1 odstotka), so pa odkrili tudi nekaj še drugih različic, med drugim nigerijsko. Pri angleški različici opažajo eksponentno rast. V obalno-kraški regiji je delež prisotnosti angleškega seva narasel na štiri odstotke.Skupno je bilo v obdobju od 22. do 28. februarja opravljenih 3653 nadzorov inšpekcijskih organov, določenih za nadzor v sedmem protikoronskem paketu. Izrečenih je bilo osem prekrškovnih sankcij, 587 opozoril po zakonu o prekrških in 216 upravnih ukrepov, je naštelaz zdravstvenega inšpektorata. Pri 40 nadzorih v šolah in vrtcih niso ugotovili neskladnosti.Nadzor smučišč je potekal v vsem tednu, poostreno md koncem tedna. Pri 22 izvedenih nadzorih so bile neskladnosti ugotovljene na Kopah, v Kranjski Gori, na Krvavcu, na Voglu in na Mariborsko-Ruškem Pohorju. Izdanih je bilo 42 opozoril, je navedla. Kot vzorno urejeno smučišče pa je izpostavila Roglo, kjer zaposlenim pri redu pomagajo varnostniki in vse poteka brez težav. Poudarila je, da bodo ta konec tedna znova poostreno nadzirali dogajanje na smučiščih.Preverjajo tudi dogajanje na cepilnih mestih. Napovedala je, da bodo v skladu z novo strategijo še nekoliko okrepili nadzore oziroma se bodo poskušali odzvati na prijave. »A primaren namen ni kaznovanje, ampak ureditev cepljenja, da bo čim več ljudi čim prej cepljenih, kar je vsem v interesu,« je povedala.Vodja oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje Uprava uniformirane policije GPU​je predstavil delo policistov. Od 25. februarja do 3. marca so opravili nadzore na 15.603 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov, to je šest odstotkov več nadzorov v primerjavi s tednom dni prej. Večinoma policisti izdajajo opozorila, je poudaril. Pozval je vse, ki se odpravljajo na smučišča ali drugam, kjer je veliko ljudi, da upoštevajo ukrepe. Opozoril je še na nevarnosti požarov v naravi, saj si nihče ne želi, da bi dodatno obremenili že tako obremenjene zdravstvene delavce.