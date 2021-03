V šole po skoraj petih mesecih vsi dijaki

Vlada je na sinočnji odločila, da se bodo prihodnji teden odprle srednje šole za vse dijake po modelu C. To pomeni, da se bodo v šoli ves čas izobraževali dijaki zaključnih letnikov in vsi dijaki programov nižjega poklicnega izobraževanja. Ostali bodo en teden v šoli, en teden na daljavo.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tu:V šole se tako vrača skupno okoli 54.370 dijakov, kolikor je dijakov v prvih, drugih in tretjih letnikih srednjih šol. Po novem bodo v šolah tudi v razredih obvezne maske za vse učence od 6. razreda naprej.Ministrica za izobraževanjeje dejala, da model C daje avtonomijo ravnatelju, da odloči, kateri oddelki bodo v šoli, poleg seveda zaključnih letnikov. Odpirajo se tudi dijaški domovi.Stanje je v šoli in vrtcih stabilno. Podatki kažejo, da je v vrtcih 79 odstotkov otrok in 83 odstotkov zaposlenih, v osnovnih šolah je prisotnih 90 odstotkov otrok in zaposlenih, v srednjih šolah je 85 odstotkov dijakov zaključnih letnikov. Okuženih je 0,16 odstotka otrok v vrtcih in šolah, v karanteni je en odstotek otrok v državi, je dejala ministrica.