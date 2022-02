Poleg boxerjev letos v planu še infrastruktura

Po tem, ko je državni zbor potrdil sklep vlade o nedopustnosti referenduma o zakonu o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) glede programa Boxer, ki ga je predlagala Levica, je minister za obrambo Matej Tonin napovedal, da se nujni proces modernizacije Slovenske vojske začenja. Zakon o investicijah v Slovensko vojsko je v šestih letih predvidel investicije za 780 milijonov. Že lanska realizacija pa je po navedbah ministrstva za obrambo znašala približno sto milijonov evrov. Toliko je predvidel tudi zakon.

Tonin je odločen, da bodo tudi sporazum z OCCAR sklenili do konca mandata, čeprav je Levica že napovedala ustavno pritožbo, s čimer se bo to še zamaknilo. Trdijo, da pridružitev konzorciju držav, ki nakupuje orožje, v resnici ni mednarodna pogodba, proti kateri ustava ne dovoljuje referendumov. »Če bi bilo Mateju Toninu mar za ogroženost Slovenije, potem bi teh 412 milijonov evrov porabil za gradnjo najemnih stanovanj ali skrajševanje čakalnih dob v javnem zdravstvu ali za pomoč ljudem v času splošne draginje,« še pravijo v Levici, v kateri polemizirajo tudi s predvideno ceno 45 osemkolesnikov. V zadnjih petih letih se je ta s takratnih 207 milijonov evrov za 56 oklepnikov povečala na 412 milijonov evrov za 53 vozil.

Do konca mandata želi Matej Tonin podpisati čim več predvidenih investicij. Foto Leon Vidic

Na vprašanja o predvideni ceni se je Tonin odzval z navedbo, da podatki Levice niso točni ter da bodo šele po ratifikaciji pogodbe z OCCAR na mizi prve ponudbe, na podlagi katerih se bodo šele pogajali. V državnem zboru je tudi že pobuda za sklenitev varnostnega sporazuma med vlado in OCCAR, ki govori predvsem o varovanju in tajnosti podatkov.

Tonin je že večkrat ponovil, da bo poskušal v svojem mandatu podpisati pogodbe za vse investicije, ki so praviloma dolgoročne – transportno letalo Spartan naj bi najprej dobili v trinajstih mesecih –, če njegov naslednik temu morda ne bi bil naklonjen. A na obrambnem ministrstvu odgovarjajo, da je do konca mandata poleg osemkolesnikov predviden »le« še začetek investicij v infrastrukturo Slovenske vojske, ki vključuje tudi prenovo vojašnic. Podrobneje jih bodo predstavili danes. Ob sprejetju zakona o investicijah je bilo zanje predvidenih 40 milijonov evrov.

Poleg investicij, ki so se začele v tem mandatu, Slovenska vojska čaka tudi na prevzem lahkih oklepnih vozil Oshkosh. Ta so bila prevzeta le količinsko, saj so zaznali napake, ki so nastale med transportom, in jih mora odpraviti ameriška stran. Dokončen prevzem vozil bo izveden šele, ko bodo vozila, ki so bila za približno 30 milijonov evrov naročena v času prejšnjega ministra Karla Erjavca, opremljena z oborožitvenimi postajami in komunikacijskim sistemom. Kdaj to bo, tudi naši sogovorniki ne znajo oceniti.