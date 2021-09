Zaradi pomanjkljivosti oklepnikov v Levici za sklic nujne seje

»Dejstvo je, da so vsa dobavljena vozila nova in, da so vse ugotovljene napake oziroma pomanjkljivosti, ki so nastale povečini med transportom, večinoma že odpravljene, manjkajoče dele pa bo dobavila ameriška stran, vse v okviru garancije,« so se na obrambnem ministrstvu, ki ga vodi, odzvali na javno objavljene zapisnike o kontroli kakovosti, ki so izkazali številne pomanjkljivosti.Ko bodo vozila v celoti skladna s pogodbenimi določili, pa bodo po njihovih navedbah dokončno prevzeta. Zdaj naj bi po njihovih navedbah opravili le le količinski prevzem. Končni tehnični pregled pa bo po njihovih navedbah šele takrat, ko bodo vozila, ki so bila za okoli 30 milijonov evrov naročena v času prejšnjega ministra, opremljena z oborožitvenimi postajami in komunikacijskim sistemom.Ne glede na morebitno odpravo nepravilnosti, pa jeposlanec Levice, kjer so zato sklicali tudi nujno sejo parlamentarnega odbora za obrambo, podvomil, da bodo lahko popravili preveliko težo, zaradi česar naj bi bili neprimerni za vožnjo po slovenskih cestah in tudi registracijo.»Dvomim, da bi Američani šli v dvojni strošek proizvodnje vozil, ker so praktično v celoti neustrezna,« je še zatrdil in navedel še, da zahtevajo, da se »škart robo vrne« in da se denar pa usmeri v kaj bolj koristnega. Na ministrstvu za obrambo mu odgovarjajo, da z registracijo ne bo težav, saj da gre za poseben postopek, ki so ga uporabili tudi že v primeru oklepnih vozil Hummer.