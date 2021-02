V petek 956 novih okužb, delež pozitivnih 21,7-odstoten

KLJUČNI POUDARKI Delež pozitivnih PCR-testov je bil v petek nekaj manj kot 22-odstoten.

Joe Biden želi v prvih 100 dneh vladanja želi cepiti 100 milijonov ljudi.

Rusija registrirala še tretje cepivo proti covidu-19.

Ameriški predsednik Joe Biden si je včeraj ogledalPfizerjevo proizvodnjo cepiva v Michiganu FOTO: Tom Brenner/Reuters

Zimske šolske počitnice so za kranjskogorski turizem običajno en izmed vrhuncev leta. Tudi letos opažajo povečan obisk, vendar je velika večina dnevnih obiskovalcev, saj so hoteli zaprti. Obiskovalce tako v Kranjski Gori kot v Bohinju vabijo urejene smučarske in tekaške proge, prosijo pa jih, naj se držijo epidemioloških ukrepov. »Če bi bilo normalno leto, bi Kranjska Gora sedaj verjetno pokala po šivih, saj bi številni gostje prišli užit darove narave, ki nam jih je dala letošnja zima,« je ocenil direktor Turizma Kranjska GoraLetos v času počitnic beležijo le povečan obisk enodnevnih obiskovalcev iz Slovenije, ki jih bo naslednji teden, ko bo na počitnicah osrednja Slovenija, še več. »Na to smo pripravljeni, parkirišča so očiščena, smučarske in tekaške proge urejene,« je povedal Veber.Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus pa ocenjuje, da je trenutno prava pot, da turizem še nekaj časa ostane na čakanju: »Bolje je še malo potrpeti, da bo bomo potem, ko bosta zadostna prekuženost in precepljenost, začeli normalno delati.« Prepričan je, da ni pametno prehitevati, saj bi nas sicer epidemija lahko znova udarila med poletno sezono. Upa, da bo mogoče turizem znova zagnati po veliki noči.V petek so po podatkih Sledilnika za covid-19 v Sloveniji opravili 4397 PCR- in 25.383 hitrih testov. Odkrili so 956 novih okužb, delež pozitivnih med testi po PCR-metodi je bil tako 21,7-odstoten. Trenutno je v državi 11.177 aktivnih primerov, sedemdnevno povprečje znaša 744. Do zdaj so cepili 85.536 prebivalcev, približno polovico z dvema odmerkoma.V bolnišnici je zaradi covida-19 579 ljudi, na intenzivni negi 109, še kažejo podatki Sledilnika.Rusija je registrirala cepivo proti covidu-19, CoviVac, ki ga je izdelal ruski center za raziskave in razvoj imunobioloških preparatov Čumakov, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil ruski premier. Prvih 120.000 odmerkov naj bi bilo na voljo sredi marca. Rusija je po Mišustinovih besedah za zdaj edina država, ki ima tri lastna cepiva proti covidu-19 – še Sputnik V, ki ga je razvil ruski državni raziskovalni center za epidemiologijo in mikrobiologijo Gamaleja, in EpiVac ruskega raziskovalnega centra za virologijo in biotehnologijo Vektor. Cepivo CoviVac je inaktivirano cepivo z oslabljenim virusom, ki ne povzroča bolezenskih znakov.Argentinski minister za zdravjeje odstopil z ministrskega položaja, ko se je razvedelo, da so nekatere mimo vrste cepili proti covidu-19. Po doslej znanih podatkih so v Argentini se je to zgodilo pri najmanj desetih osebah, med njimi je bil tudi znania novinar, poročajo tuje tiskovne agencije. Ta je povedal, da so ga cepili takoj, ko se je pogovarjal z ministrom za zdravje. »Poklical sem starega prijatelja Ginesa Gonzalesa Garcio in povedal mi je, da naj grem v bolnišnico Posadas na cepljenje,« je v pogovoru za argentinsko radijsko postajo El Destape dejal 71-letni Verbitsky, ki glede na svojo starost, poklic in osebno tveganje sploh še ni bil na vrsti za cepljenje, na spletni strani poroča Reuters.Oseminsedemdesetletni Garcia je, ko je sporočil svoj odstop, na Twitterju objavil, da so nekateri lahko preskočili vrsto za cepljenje zaradi »nenamerne zmede« v njegovem uradu v času, ko je bil sam odsoten. Mimo vrste naj bi doslej cepili tudi vplivnega sindikalnega predsednika, za katerega velja, da ima dobre povezave z argentinsko vlado, ter njegovo soprogo in 20-letnega sina. Garcia naj bi sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa za osebno rabo rezerviral 3000 odmerkov cepiva.Predsednik ZDA Joe Biden je po ogledu proizvodnje Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 v Michiganu dejal, da ne more z gotovostjo napovedati, kdaj se bodo razmere spet normalizirale, a izrazil upanje, da se bo to zgodilo do božiča. Hkrati je dejal, da bo do konca julija na voljo dovolj cepiva za 300 milijonov Američanov.Biden je sicer znova pozval k potrditvi svojega 1900 milijard dolarjev vrednega načrta za boj proti pandemiji in pomoč ekonomiji ter Američanom ter kritiziral prejšnjo vlado. Priznal je sicer, da je potrdila izredno uporabo cepiva proti covidu-19, vendar ni dovolj dobro poskrbela, da cepivo pride do ljudi. V prvih 100 dneh vladanja želi cepiti 100 milijonov ljudi, kar je cilj, ki bo glede na dosedanji razvoj dogodkov krepko presežen.Danes in v nedeljo se obeta lepo vreme, ki lahko marsikoga zvabi v gore. A na policiji opozarjajo, da razmere v gorah ostajajo nevarne, na kar bodo policisti gorske policijske enote v teh dneh opozarjale na terenu. Policija bo nadzorovala tudi spoštovanje ukrepov za zajezitev koronavirusa na posameznih smučiščih, v turističnih krajih in na nekaterih priljubljenih izletniških točkah.