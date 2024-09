Policija preiskuje svoje parlamentarne nadzornike

V nadaljevanju preberite:

Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) je v tem mandatu do zdaj opravila pet nadzorov v Sovi, štiri nadzore nad delom vojaških obveščevalcev, trikrat pa je bila tudi na generalni policijski upravi, nazadnje julija letos. Poslanski nadzori neredko povzročajo razburjenje, pogosto je slišati očitke o zlorabi Knovsa v politične namene, ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti.

Zdaj pa se je prvič zgodilo, da je parlamentarne nadzornike zaradi suma zlorabe pooblastil doletela kazenska ovadba.

Na mariborsko policijsko upravo je bila podana kazenska ovadba zoper Knovs zaradi nadzora, ki so ga štirje poslanci opravili na Generalni policijski upravi (GPU) novembra lani. V delegaciji Knovsa, ki je opravila ta nenapovedani nadzor, so bili predsednik Knovsa Janez Žakelj, član komisije Matej Tonin (oba NSi) ter poslanca koalicije Teodor Uranič (Gibanje Svoboda) in Predrag Bakovič (SD). Predkazenski postopek je bil uveden konec avgusta, v sredo pa je policija zaprosila še za vse dokumente v zvezi s tem nadzorom, med katerim so želeli izvedeti, ali policija prisluškuje 15 telefonskim številkam, med njimi je kar nekaj znanih imen.