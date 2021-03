Policija preverja zaupanje med državljankami in državljani

Mnenje ljudi še kako šteje

Za policijo je gotovo turbulentno leto, saj je bila zaradi boja proti epidemiji in odmevnih kadrovskih menjav večkrat v zobeh javnosti. Svoje so dodale še odmevnejše preiskave, kot denimo zaradi zaščitne opreme in zadnja pri, ki ni skrival prijateljstva zV obeh primerih pa zdaj teče tudi notranjevarnostni nadzor policije, saj obstajajo resni sumi, da so bili (nekateri) preiskovanci o nameri kriminalistov predhodno obveščeni.Opozicija pa zaradi nekaterih potez notranjega ministrazahtevajo celo parlamentarno preiskavo o domnevnem političnem vpletanju v strokovno delo policije.A pod črto: Slovenija še vedno velja za eno najvarnejših držav na svetu.V slovenski policiji vsaki dve leti izvajajo raziskavo o tem, kako državljanke in državljani Slovenije ocenjujejo njihovo delo, koliko ji zaupajo, kako varno se počutijo. V ta namen so tudi tokrat objavili kratek spletni anketni vprašalnik , ki bo na voljo do 21. marca.Kot pravijo na policiji, med ključne kazalce kakovosti in učinkovitosti policijskega dela sodijo namreč tudi stališča prebivalcev o delu policije.Rezultati zadnje tovrstne raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije so pokazali, da je raven zaupanja v slovensko policijo razmeroma visoka. »Zdaj pa želimo znova preveriti mnenje javnosti o našem delu, saj javnomnenjske raziskave bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti, kar krepi partnerski odnos, ki ga imamo z ljudmi. Vse to prispeva tudi k višji stopnji varnosti za vse prebivalce Slovenije,« so zapisali na generalni policijski upravi.Da bi imeli karseda objektivno sliko, prosijo, da čim več državljank in državljanov izpolni anketo.