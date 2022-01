Policija se krepi s paralizatorji, iz razpisa so izključili konkurenco

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je policija do zdaj električni paralizator uporabila le dvakrat, jih kupuje dodatne naprave. Pravijo, »da gre za eno najvarnejših in najučinkovitejših prisilnih sredstev, zato jih nameravajo kupiti toliko, da bodo izpolnili potrebe«. Ker so v javno naročilo zapisali, da kupujejo paralizatorje Axon, ki jih v Sloveniji dobavlja le eno podjetje, se pojavljajo dvomi, ali s tem ne omejujejo konkurence.