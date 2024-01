Policisti zoper dve osebi uvedli prekrškovni postopek

Policisti so po včerajšnjem protestu neuporabnikov Centra Rog proti gentrifikaciji Ljubljane zoper dve osebi uvedla postopek zaradi storitve več prekrškov, zbirajo pa še obvestila zaradi suma kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, konkretno stavbe Centra Rog, kjer so se protestniki med pohodom po mestu med drugim ustavili, stanovanjskega objekta na Župančičevi ulici in kipa zmaja.

Policisti so enega izmed protestnikov, ki je risal grafite v Centru Rog, a se ni želel identificirati, privedli na policijsko postajo, pri čemer so morali, kot so povedali v današnji izjavi za javnost, uporabiti telesno silo zoper protestnike, ki so zahtevali izpustitev osebe. Protestniki so se zaradi tega zbrali tudi pred policijsko postajo. »Policija podpira ustavno pravico do mirnega zbiranja, ne bomo pa tolerirali namernega povzročanja škode,« so poudarili na Policijski upravi Ljubljana. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj še zbirajo obvestila, o vsem pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Protestniki, po oceni policije se jih je zbralo okoli sto, so na stanovanjskem objektu na Župančičevi ulici menda povzročili okoli 15.000 evrov škode. Na približno 7000 evrov pa so ocenili škodo, ki je nastala v Centru Rog na Trubarjevi. V stavbo so protestniki metali jajca, snežne kepe in balone z barvo, nato so vanjo tudi vstopili in nekaj sten porisali z grafiti. Pri tem so varnostniki v objektu poskušali ugotoviti identiteto osebe, ki je risala grafit, vendar ni želela izročiti dokumenta, zato so postopek prevzeli policisti.

Na kipu na Zmajskem mostu škode še niso ocenili.

S protestom, ki so ga neuporabniki Centra Rog izvedli ob tretji obletnici rušenja Avtonomne Tovarne Rog, so želeli opozoriti na stanovanjsko vprašanje v prestolnici. FOTO: Črt Piksi

Po včerajšnjem dogodku so iz Centra Rog so sporočili, da ostaja center ne glede to še vedno ostaja odprt za vse, vključno z udeleženci protestov, »pri čemer jih vljudno vabimo, da svojo kreativnost izražajo v okviru naših rednih programov in na način, ki bo prijazen do vseh ostalih uporabnikov in meščanov.«

S protestom, ki so ga neuporabniki Centra Rog izvedli ob tretji obletnici rušenja Avtonomne Tovarne Rog, so želeli opozoriti na stanovanjsko vprašanje v prestolnici. Z rušenjem nekdanje tovarne koles Rog se je po njihovih besedah začelo novo obdobje pospešene gentrifikacije Ljubljane. Kot pravijo, so si 27 milijonov evrov vredno novo stavbo Center Rog »razdelile mestne elite in njihovi prijatelji«, to pa je za seboj potegnilo občutno zvišanje cen nepremičnin in najemnin v tem mestnem predelu.