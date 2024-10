Politika pri nagradi Svetlani Makarovič povozila še urad za nadzor proračuna

V nadaljevanju preberite:

Urad za nadzor proračuna je sredi junija izdal odločbo, v kateri je zapisal, da je pravica do izplačila Prešernove nagrade Svetlani Makarovič zastarala, da se ji je umetnica (pred več kot dvajsetimi leti) odpovedala, da je bilo izplačilo neupravičeno ter da mora izplačani znesek ministrstvo za kulturo iz svojih sredstev vrniti v proračun. Njegovo odločbo je vlada zavrnila.

Ministrstvi za finance in za kulturo sta o izplačilu nagrade pridobili tudi mnenje državnega odvetništva, ki je po naših informacijah v njem zapisalo, da pri tem izplačilu ni mogoče govoriti o zastaranju, saj je pravica z odpovedjo nagradi ugasnila in torej ta pravica do izplačila nagrade ne obstaja. Mnenje je zaupno, pravijo na državnem odvetništvu, ali ga bodo javnosti razkrili, pa naj odločita ministrstvi, ki sta ga prejeli. Izplačilo 8.346 evrov je ob vseh porabljenih proračunskih milijardah morda majhno, za davkoplačevalca, ki polni proračun, pa ni.