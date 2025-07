Pomanjkljivosti morajo odpraviti v dveh letih

V javni evidenci akreditiranih visokošolskih zavodov, ki jo vodi agencija za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), je trenutno 35 akreditiranih zasebnih visokošolskih zavodov, to je 18 fakultet, dve akademiji in 15 visokih strokovnih šol. Med njimi je tudi Nova univerza s tremi fakultetami, ki je pred kratkim ustanovila še četrto, Fakulteto za psihoterapijo.

V Nakvisu so prejeli obvestilo o spremembi notranje organiziranosti univerze, ki vključuje ustanovitev omenjene nove članice, po zakonodaji mora univerza to storiti v 30 dneh od spremembe. Svet Nakvisa se je s tem seznanil na seji 19. junija. Če hočejo na Fakulteti za psihoterapijo izvajati nove javno veljavne študijske programe, morajo za to pridobiti akreditacijo Nakvisa, je povedal Gregor Rebernik, vodja sektorja Nakvisa za kakovost in mednarodno sodelovanje.

Marca podaljšana akreditacija ne vključuje nove fakultete

Nova univerza je bila prvič akreditirana 6. oktobra 2008, takrat je senat za akreditacijo pri svetu za visoko šolstvo, ki je bil v tem času pristojen za akreditacije, izdal odločbo s pozitivnim strokovnim mnenjem k njeni ustanovitvi. Nekatere njene poznejše članice so bile do ustanovitve univerze akreditirane kot samostojni visokošolski zavodi. Odločba je bila zaradi dolgotrajnih pritožbenih postopkov, tudi upravnega spora, pravnomočna šele 1. aprila 2015, z odločitvijo upravnega sodišča. V javno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov je bila Nova univerza s članicami – Evropsko pravno fakulteto Nova Gorica, Fakulteto za državne in evropske študije Kranj in Fakulteto za slovenske in mednarodne študije Ljubljana – vpisana 28. novembra 2016.

Svet Nakvisa je na seji 20. marca podaljšal akreditacijo Novi univerzi samo za tri leta, ne za več, zaradi pomanjkljivosti oziroma neskladnosti, ki jih mora Nova univerza odpraviti v dveh letih, kot nalaga zakon o visokem šolstvu (ZviS). Očitane pomanjkljivosti se nanašajo na razvoj znanstvenoraziskovalnega dela na področju humanističnih ved, doseganje zakonskega kadrovskega normativa za obseg zaposlenosti visokošolskih učiteljev na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje, na izvajanje študijske dejavnosti v obsegu, skladnem z akreditiranim stanjem, ter na uresničevanje internega standarda kakovosti na doktorskem študiju za objavljanje znanstvenih dognanj doktorandov v znanstvenih revijah. Po poteku roka za odpravo neskladnosti bo Nakvis opravil ponovno evalvacijo. Akreditacija bo Novi univerzi potekla 30. septembra 2028.

Peter Jambrek, rektor Nove univerze, je povedal, da marca podaljšana akreditacija ne vključuje nove Fakultete za psihoterapijo, ki je bila ustanovljena pred mesecem ali dvema, torej po tem, ko je bil postopek za akreditacijo univerze končan. Fakulteta za psihoterapijo, ki ni dokončno ustanovljena, dokler nima akreditiranih študijskih programov, se bo v Novo univerzo integrirala na podlagi določb zakona o visokem šolstvu, ob seznanitvi Nakvisa z novoustanovljeno fakulteto, ki še poteka. Edini akreditirani program, ki je umeščen na Fakulteto za psihoterapijo, je alternativno reševanje sporov, s psihoterapevtskimi programi fakulteta še ni opremljena.

»Fakulteta ni dokončno ustanovljena samo z aktom o ustanovitvi niti samo s seznanitvijo Nakvisa, ampak lahko traja še najmanj leto do dve, da bodo akreditirani programi in zakonito izvedeni postopki vpisa študentov, kar traja od decembra do oktobra prihodnje leto. Če bo vse potekalo brez zapletov, upamo, da se bodo lahko prvi študenti vpisali na fakulteto 1. oktobra 2027,« je pojasnil rektor. Načrtujejo triletni dodiplomski program, magistrski in doktorski študij ter specializacijo.

Koncesijo ima 16 zasebnih visokošolskih zavodov Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) so povedali, da ima v študijskem letu 2024/25 16 zasebnih visokošolskih zavodov koncesijo za enega ali več študijskih programov. Načrtovano je, da se v letošnjem letu iz državnega proračuna koncesionarjem za študijsko dejavnost nakaže 18,5 milijona evrov. Od tega bo Novi univerzi za izvajanje koncesije za študijsko dejavnost iz proračuna predvidoma nakazanih 2,7 milijona evrov. Ministrstvo je skladno z visokošolsko zakonodajo in posebnimi predpisi pristojno za nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem pogojev za opravljanje visokošolske dejavnosti. Medtem ko ministrstvo nima posebne inšpekcije za opravljanje takšnega nadzora, bedi predvsem nad namensko porabo sredstev za opravljanje javne službe, ki jo pri nas izvajajo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe z veljavno akreditacijo.

Jambrek:

Gre za montirani proces

Dejal je, da na Novi univerzi strokovna skupina psihoterapevtov že dve leti snuje študijske programe in oblikuje vloge za njihovo akreditacijo. Pred kratkim se je skupini pridružila Mojca Zvezdana Dernovšek. »Kot rektor sem bil hvaležen in ponosen, da se nam je pridružila tako ugledna profesorica in je prevzela nalogo oblikovanja in zasnove treh ali štirih predmetov oziroma njihovih učnih načrtov.«

Mojca Zvezdana Dernovšek, ki je bila tudi vodja delovne skupine za pripravo zakona o psihoterapevtski dejavnosti na ministrstvu za zdravje, je 26. junija postala dekanja novoustanovljene Fakultete za psihoterapijo. Zadeva je romala na komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi domnevnega navzkrižja interesov, pri čemer je bila podana domneva, da je bil zakon napisan v korist Fakultete za psihoterapijo na Novi univerzi, KPK pa je to zadevo odstopila v reševanje inšpektoratu za javni sektor in policiji. Koalicijski poslanci so se zaradi novih okoliščin odločili, da bodo dokončno sprejemanje zakona o psihoterapiji, ki je bilo predvideno za danes, prestavili na jesen in še kaj popravili, če bo treba. Peter Jambrek pravi, da gre »za montirani proces, v katerem je KPK zlorabljena za dosego političnega cilja, da se prepreči sprejetje zakona o psihoterapevtski dejavnosti v državnem zboru«.

V najširšem smislu je na Novo univerzo vpisanih približno 3500 študentov, je povedal Jambrek. Po podatkih ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (eVŠ) ima Nova univerza v študijskem letu 2024/25 vpisanih 905 aktivnih študentov. Po Jambrekovih besedah preostali pavzirajo, so v absolventskem stažu ali ponavljajo letnik. Okoli 3500 je alumnov, diplomantov Nove univerze z najrazličnejših področij. Po Jambrekovih podatkih predava 150 kvalificiranih habilitiranih profesorjev, ki so zaposleni za različne dele, 10-, 20-, 30-odstotne polne zaposlitve, kar se sešteva v akreditacijskih postopkih.

Na vprašanje, koliko denarja država namenja Novi univerzi, je Jambrek povedal, da od vseh dohodkov univerze že vrsto let okoli polovico sredstev, s katerimi razpolaga univerza, dobi v obliki koncesij, to je več koncesij za vsak študijski program posebej. Po podatkih ministrstva za visoko šolstvo ji bo v letošnjem študijskem letu za to namenjenih 2,7 milijona evrov. Drugo polovico pridobi za druge vrste storitev, od izrednega študija, raziskav, prodaje knjig itd.

O očitkih v javnosti o odtekanju denarja na Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice je Jambrek odgovoril, da Novo univerzo sestavlja pet samostojnih pravnih avtonomnih in sodno registriranih osebnosti – poleg treh omenjenih fakultet in omenjenega inštituta je samostojna tudi Nova univerza –, ki dobivajo sredstva za delovanje iz različnih virov. »Gre za omrežje pravnih pogodb med izvajalcem storitev in plačnikom. To preverja vrsta inšpekcijskih organov, ki nadzirajo naše delovanje. Njihova poročila so vedno dobrodošla, da popravimo napake, ki so morda bile storjene.« Ne vedo še, ali bo nova fakulteta šesta pravna oseba ali jo bodo obravnavali kot notranjo organizacijsko enoto Nove univerze.