Za tiste, ki bodo izvajali psihoterapijo brez kvalifikacij, bodo globe

Najbrž se ne zgodi zelo pogosto, da poslanci vložijo dopolnila k vsakemu členu predloga zakona, ki ga dobijo na mizo. To se je zdaj primerilo pri gradivu, ki naj bi urejalo psihoterapevtsko dejavnost. Kar je posebej povedno, je, da so vse amandmaje na besedilo, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, pripravile koalicijske poslanske skupine. Nova različica se v več pomembnih točkah precej razlikuje od prvotne, bistvo pa ostaja enako – da se zdravstvo in s tem zdravstvena blagajna odpreta za psihoterapevte, ki so zdaj zunaj sistema.