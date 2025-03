Lotrič zaradi plače v državnem svetu na ustavno sodišče

V nadaljevanju preberite:

Danes bo državni svet obravnaval predlog zahteve za začetek postopka za presojo ustavnosti zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju v delu, v katerem se nanaša na funkcionarja državnega sveta. Pobudo je dal predsednik Marko Lotrič.

Sporno se mu zdi, da sta njegova plača in plača sekretarke sveta uvrščeni nižje od plač njunih kolegov v državnem zboru, pa tudi to, da delita usodo funkcionarjev zakonodajne in izvršilne veje oblasti, ki ne bodo deležni postopnih zvišanj do januarja leta 2028, temveč bodo nove zneske plač začeli prejemati šele izvoljeni v prihodnjem mandatu. Če bo večina svetnikov za, bo zadeva šla na ustavno sodišče. Lotrič se zavzema, da bi bila obravnavana prednostno.