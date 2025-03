Starši odgovorni za uporabo telefonov otrok v šoli

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije je na tradicionalnem strokovnem srečanju v Laškem gostilo ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja. Ta je opozoril na prejšnji teden objavljeni predlog novele zakona o osnovni šoli. Če bo predlog sprejet, bodo starši odgovorni za otrokovo uporabo in morebitno zlorabo telefona v šoli.

Minister Vinko Logaj je ravnateljem povedal, da so pri predlogu novele zakona sledili in upoštevali tudi javne pobude, kot je bila pobuda za omejitev uporabe zasebnih telefonov v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jo je do včeraj podpisalo 13.400 ljudi. Logaj je bil jasen: »Če v sedanji družbi prepoveš telefon, je to tako, kot bi gradbenemu delavcu prepovedal lopato.«

Predlog novele zakona o osnovni šoli, pripombe zbirajo do 28. marca, uporabe telefonov ne prepoveduje – tudi pobuda odklopi.net zagovarja omejitev –, a dovoljuje uporabo v vzgojno-izobraževalne namene. Po predlogu novele zakona bi učenci naprave, ki jih prinesejo v šolo, odložili na temu namenjen prostor, ki ga določi šola v pravilih šolskega reda, kjer so določeni tudi utemeljeni primeri uporabe elektronskih naprav.

Če bo otrok telefon uporabljal za kaj drugega – spomnimo, da smo poročali tudi o snemanju sošolk, ki si zato ne upajo na stranišče, pa o snemanju učiteljev in ustnega ocenjevanja –, bodo odgovorni starši. »Odgovornost staršev smo zapisali v zakon. Tako kot so starši odgovorni za prinašanje nevarnih predmetov v šolski prostor, so odgovorni tudi za nezakonito snemanje, distribucijo … Ni problem telefon, problem je tisto, kar v telefonu nastane, kar se iz telefona lahko pošlje,« je pojasnil minister. Dodal je, da bodo starši odgovorni na enak način, kot so danes odgovorni, če otrok v šolo prinese orožje.

Klic na CSD

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič in ravnateljica ljubljanske OŠ Danile Kumar je dejala, da ta način za večino šol ne bo prinesel ničesar novega. Na šoli, ki jo vodi, je otrok moral že zdaj, če so ga zalotili pri nedovoljeni uporabi, telefon izročiti, še prej pa je otrok sam obvestil starše, ti pa so telefon dvignili med uradnimi urami. »Potem se to praviloma ne ponavlja. Kadar otrok telefona noče izročiti, pokličemo starše in policijo. Če starši nimajo časa, pokličemo center za socialno delo (CSD). Kakor hitro starši slišijo, da bomo klicali CSD, imajo čas in voljo priti,« je dejala Miheličeva.

Ravnateljica celjske OŠ Lava Marijana Kolenko pa je vprašala, kaj bomo storili za čas, ko se konča pouk. »Kako bomo mladi generaciji zagotovili, da bodo zdravi njihovi možgani in da bodo zdravi telesno? Zdaj prihajajo v šolo v zelo slabem stanju, padajo pa nam tudi vse pismenosti.« Dodala je, da šole že zdaj vzamejo otroku telefon, a se sprašuje, kaj bomo kot družba naredili, da bi zaščitili otroke, katerih starši te odgovornosti ne bodo prevzeli.

»Z zakonom bi bilo vredno izpostaviti skupno odgovornost, kaj torej naj naredimo mi v šoli in kaj naj naredi družinski del v domačem okolju ter kaj to pomeni za otroka. Odvzeti telefon je premalo,« je bila jasna Kolenkova. Kolenkova je še poudarila, da bodo nastale razlike. »Nekatere šole bomo to zelo resno peljale naprej, na vseh šolah pa to ne bo zaživelo, kot že zdaj ne. Bomo pa staršem zdaj lažje rekli: Glejte, tudi zakon od vas zahteva del odgovornosti. To je prednost.«

Razširjeni program

Veliko nerešenih vprašanj je še vedno pri razširjenem programu (RAP), ki ga je uvedla lanska novela zakona o osnovni šoli. Čeprav je še vedno veliko nasprotovanj, med šolami, ki ga bodo na novo uvedle septembra, si tega skoraj nobena ni sama želela, je Miheličeva zadovoljna. Pravi, da se zdaj lažje približajo učencem: »Ko se več otrok pripravlja na neko tekmovanje, več ur namenimo temu. Kadar je večja skupina priseljencev, lahko zanje več ur porabimo. Kadar se pojavi interes, da bi kvačkali pred prazniki, se ta skupina oblikuje. Vse to šoli omogoča večjo pestrost, večji izkoristek in lahko uporabimo vsa sredstva, ki so namenjena za RAP.«

Vsi niso tako navdušeni, ravnateljica OŠ Kolezija Nina Triller, njena šola mora v RAP septembra, je skeptična: »Že vrabci čivkajo, da imamo v šolstvu težave s kadrovsko zasedbo, zato bodo že v tem izzivi. Tudi nisem prepričana, da je to tako velika dodana vrednost, o kateri se govori.« S terena prihajaj o zelo različne zgodbe. O tem, da si učenci sploh ne izberejo dejavnosti, da ponekod sploh ne vedo, kaj kdo počne. Minister Logaj je bil jasen: »Učenec se ne odloča za RAP, ampak za šah, rokomet, zabavno matematiko … Tako moramo imeti postavljene skupine.« Napovedal je, da bo sledila tudi evalvacija, še preden bodo v RAP vključene vse šole v letu 2028/2029. Je pa dejal, da je vse odvisno od ljudi: »Poglejte oddelke podaljšanega bivanja. Na nekaterih šolah so otroci ves čas aktivni, ponekod pa učiteljice stojijo na koncu igrišča, otroci so prepuščeni samim sebi. Šola kot institucija stoji na učitelju.«