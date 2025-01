Pomočniki ravnateljev nezadovoljni z vrednotenjem dela

Sekcija pomočnikov ravnateljev pri združenju ravnateljev je poslala javno pismo ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ministrstvu za javno upravo in Svizu, v katerem opozarjajo, da je v novem plačnem sistemu, ki velja od 1. januarja, njihovo delo slabše ovrednoteno. Pristojne pozivajo, da jih uvrstijo v višji plačni razred in zagotovijo sredstva za izplačilo dodatka za stalno pripravljenost ter neenakomerno razporejen delovni čas.

Pomočnike ravnateljev vznemirja, ker se razmerja med plačnimi razredi za delovno mesto pomočnik ravnatelja in učitelj niso spremenila. Tudi v prihodnje bo pomočnik ravnatelja uvrščen dva plačna razreda višje kot učitelj in en plačni razred višje kot učitelj razrednik. A ker je razlika med plačnimi razredi manjša, prej je bila štiri odstotke, zdaj je tri, bodo dobili po novem od tri do šest odstotkov več kot učitelji oziroma učitelji razredniki, prej je bila ta razlika od štiri do osem odstotkov. V javnem pismu so zapisali, da bo še slabše v primerih, ko gre za pomočnike ravnateljev, ki imajo naziv svetnik, v primerjavi z učitelji svetniki: »Ob prevedbi sta oba razvrščena v isti plačni razred. Med njima ne bo niti tri odstotke razlike v plači.«

V sekciji pomočnikov ravnateljev, ki jo vodi Bogdana Hočevar, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ministrstvo za javno upravo in Sviz pozivajo​, da ponovno proučijo zakon o sistemu plač v javnem sektorju in spet ovrednotijo delovno mesto pomočnika ravnatelja: »Uvrstijo naj ga najmanj pet plačnih razredov višje od delovnega mesta učitelja oziroma štiri plačne razrede nad učitelja razrednika.« Hkrati želijo še izplačilo stalnega dodatka in dodatka za neenakomerno razporejen delovni čas.

Podpora

Bogdana Hočevar pravi, da imajo pomočniki ravnateljev učno obveznost, zaradi skrbi za urnike in nadomeščanja pa morajo biti dosegljivi vse popoldneve in konce tedna. »Delo je oteženo predvsem za pomočnike ravnateljev na šolah, ki smo v novem razširjenem programu. Imamo več učne obveznosti, hkrati pa je logistika za pripravo urnika in iskanja nadomeščanj precej zahtevnejša. Ko je prej zbolel učitelj v podaljšanem bivanju, je bil tja dodeljen en učitelj. Zdaj pa si učenci sami izbirajo, kam bodo šli, imajo možnost prehoda, vsakih 45 minut je lahko drug učitelj, kar je težko koordinirati.«

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da so pomočniki ravnateljev upravičeno nezadovoljni, a za stanje ni kriv Sviz: »Zanje smo se pogajali v sklopu zvišanja plač učiteljem, razmerja pa so ostala taka kot zdaj. Nezadovoljstvo izhaja predvsem iz znatnega dviga plač ravnateljem, kar je naredila vlada sama. Že takrat smo opozorili, da bo to postal problem pri pomočnikih, ker se je razlika znatno povečala.« Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič pa je dejala, da pomočnike ravnateljev podpirajo in da so decembra pristojnim predlagali, da bi jim priznali najmanj dve uri pripravljenosti na dan in dodatek za nadomeščanje ravnatelja.

Da pomočniki niso zadovoljni, kaže tudi anketa, ki so jo opravili v sekciji in v katero je bilo vključenih 220 pomočnikov (na vprašanja jih je odgovorilo 179). Med njimi jih je samo 32 odstotkov dejalo, da bi ostali pomočniki ravnateljev, je pojasnila Hočevarjeva: »Vsi drugi resno razmišljajo, da tega ne bi več počeli. Pojavljajo se že razpisi za pomočnika ravnatelja, kar vsekakor ni običajna praksa, saj si pomočnika običajno izbere ravnatelj v kolektivu. Merilo bo 1. september in konec mandata, ki se izteče z ravnateljevim.«

Z ministrstva za javno upravo so odgovorili, da so uvrstitve pomočnikov ravnateljev in delovnih mest učiteljev določene v kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje: »S sindikati je bilo dogovorjeno, da bomo skupaj, na podlagi analize spremljali razmerja, vzpostavljena na podlagi prenove plačnega sistema ter po potrebi sprejeli ustrezne korekcije.«