Več politike ali manj korupcije pri imenovanjih

Predlog novele zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi), ki je bil avgusta lani objavljen na e-demokraciji, je po navedbah ministrstva za vzgojo in izobraževanje še vedno v medresorskem usklajevanju, vlada naj bi ga predvidoma obravnavala ta mesec. Predlog predvideva soglasje ministra pri imenovanju ravnateljev, s čimer se ne strinjajo ne ravnatelji ne Sviz, saj se bojijo vpliva politike.

Po zdaj veljavnem zakonu enajstčlanski svet zavoda izbere kandidata za ravnatelja. Predlog pošljejo ministru, po prejemu njegovega mnenja oziroma izteku 30-dnevnega roka za podajo mnenja pa svet zavoda kandidata imenuje za ravnatelja. V predlogu novele Zofvi ministrstvo opozarja, da se je zaradi dvofaznega postopka »povečalo tveganje za morebitna koruptivna ravnanja v vmesnem obdobju, na kar je opozarjala tudi komisija za preprečevanje korupcije«. Zgodilo se je, denimo, da je bil kandidat najprej izbran, v času, ko so čakali na mnenje ministra, pa se je svet zavoda nenadoma premislil in kandidata na koncu ni imenoval.

Ministrstvo zato predlaga enofazni postopek in soglasje ministra. V obrazložitvi pišejo, da političnega vpliva ne bo, saj bodo primeri, ko bo minister zavrnil soglasje k imenovanju ravnatelja, določeni. Med drugim bo soglasje zavrnil, če bo šolska inšpekcija ugotovila nepravilnosti v postopku imenovanja, ki jih svet zavoda ni odpravil, ali če kandidat ni ravnal po veljavnih predpisih ali ni izvršil dokončne inšpekcijske ali pravnomočne sodne odločbe. To velja predvsem za ravnatelje, ki bodo ponovno kandidirali. Neizvrševanje inšpekcijskih ali sodnih odločb je po predlogu novele zakona tudi vzrok za takojšnjo razrešitev ravnatelja.

Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju je prenormirana in ravnatelj je vedno lahko v prekršku. Pri vsakem ravnatelju bodo lahko nekaj našli in tako vplivali na razrešitev vodstev šol, ki ne bodo po meri trenutne politične opcije, pravi predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič. FOTO: Črt Piksi

Ravnatelji: Neživljenjsko

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič pravi, da če bo v državni zbor poslan predlog novele Zofvi v taki obliki, bodo ravnatelji proti: »Zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja je prenormirana in ravnatelj je lahko vedno v prekršku. Pri vsakem ravnatelju bodo lahko nekaj našli in tako vplivali na razrešitev vodstev šol, ki ne bodo po meri trenutne politične opcije.« Tudi samo soglasje ministra je zanje problematično, pravi Miheličeva. »Lahko je soglasje, če to temelji na podlagi mnenja strokovne skupine ravnateljev,« meni. Strokovna skupina ravnateljev združenja sicer predlaga, da ravnateljev sploh ne bi več imenoval svet zavoda, ampak posebni strokovni sveti. Da bi to sprejeli s to novelo zakona, ni realno pričakovati.

Predsednica zveze srednjih šol in dijaških domov Nives Počkar je prav tako prepričana, da bi morali v imenovanje ravnateljev temeljiteje poseči. »To bi moral biti poklic. Ker smo vsakih nekaj let na prepihu, si nekateri ravnatelji premalo upajo, hkrati so starši premočni. Bi pa moral biti vhodni postopek, torej, kdaj postaneš ravnatelj, precej strožji,« pravi.

Podobno je dejal tudi predsednik Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije Tomaž Popović: »Imenovanje ravnateljev bi moralo biti povsem apolitično. Strokovno. Vsekakor bo nekaj treba narediti in v tujini je biti ravnatelj poklic.«

Sindikat

Proti soglasju ministra so tudi v Svizu. Glavni tajnik Branimir Štrukelj je dejal, da bi soglasje lahko ostalo le ob bolj restriktivnih in natančno določenih razlogih za zavrnitev soglasja ter natančneje izpisanih situacijah glede razrešitev ravnateljev. Dodal je, da so v Svizu ostro proti omejitvi pristojnosti svetov zavodov, ki po novem ne bi bili več pritožbeni organ za delovnopravne zadeve. V Svizu so konec decembra zapisali, da gre za »zniževanje ravni pravnega varstva zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ne da bi bili za to podani oziroma pojasnjeni tehtni razlogi. Argument, da svet zavoda kot najvišji organ odločanja zavoda ni kompetenten za odločanje v delovnopravnih zadevah, nikakor ne more biti podlaga za ukinitev pravnega varstva zaposlenih, še posebno ne v primerih najskrajnejših ukrepov v delovnem razmerju.«

Ravnatelji po drugi strani ta predlog podpirajo.