Ponekod na cestah zimske razmere

Vozniki morajo upoštevati, da so ponekod že zimske razmere. Tako denimo v nekaterih delih Gorenjske še sneži, na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Na pot se je treba odpraviti s primerno zimsko opremo, povečati varnostno razdaljo in prilagoditi hitrost razmeram, svetuje prometnoinformacijski center za državne ceste.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za vsa vozila, cesta preko prelaza Jezerski Vrh je zaprta na avstrijski strani. Verige so obvezne na prelazu Ljubelj in na prelazu Korensko sedlo na avstrijski strani. Uporabo verig pa priporočajo tudi na prelazu Predel, so navedli.

Vremenoslovci za danes popoldne napovedujejo pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, po nižinah bo deževalo. Ponekod na vzhodu se bo prehodno delno zjasnilo. Temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Padavine se bodo ponoči spet okrepile in razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bo oblačno s padavinami, po nižinah v notranjosti pa bo snežilo. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale, tako da bo v ponedeljek čez dan in v torek suho vreme, so zapisali na Agenciji za okolje.