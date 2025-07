Ponekod že nevihte, Arso razglasil oranžno stopnjo ogroženosti

Nad Slovenijo so že nastale prve nevihte. Arso opozarja, da so do ponedeljka dopoldne možni krajevni nalivi in močni sunki vetra, ni izključena niti toča. Močan nevihtni piš bo ob morebitni nevihti možen tudi ob morju. Ob nevihtah z močnimi nalivi bodo hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Kampisti naj se umaknejo na varno.

Agencija RS za okolje (Arso) je za celotno državo razglasila oranžno stopnjo ogroženosti. Nastanek močnejših neviht in krajevnih neurij pričakujejo med 19. uro in polnočjo, ko pričakujejo prehod nevihtne linije. Možni so močni vetrovni sunki, nalivi, toča ni izključena. Nevihte s krajevnimi nalivi se bodo nadaljevale tudi v drugem delu noči, smer gibanja bo od jugozahoda proti severovzhodu. Ponekod bodo možna tudi daljša suha obdobja. Prehod nove izrazitejše nevihtne linije pričakujejo v ponedeljek med 6. in 13. uro, ki jo bodo spremljali predvsem nalivi, so sporočili.

Kot so zapisali na facebooku, zelo močne sunke južnih in zahodnih vetrov pričakujejo predvsem na morju, možne pa so tudi v drugih delih. Sunki vetra lahko presežejo 70 kilometrov na uro, ponekod pa tudi 90. Možno je tudi nekaj toče. Ponoči bodo možni stacionarni nalivi. V ponedeljek zjutraj bo Slovenijo prešla še ena močna nevihta iz Italije, ponovno so možni zelo močni sunki vetra in močni nalivi.

Zvečer in ponoči na Arsu svetujejo pregled radarske animacije padavin. Če kampirate, se izogibajte drevesom ali prespite na varnem mestu, če je mogoče. Med močnimi nalivi lahko hitro naraste hudourniški pretok vode in poplavljajoče vode na manjših območjih. Novo pošiljko deževja pričakujejo v ponedeljek zvečer in do torka.

Po napovedi Arsa lahko ponoči in zjutraj ob dolgotrajnejših nalivih kljub trenutnim sušnim razmeram zelo hitro narastejo in poplavijo posamezni hudourniki in manjše reke. Večja verjetnost za ta pojav je v zahodni in osrednji Sloveniji ter na območju Kamniško-Savinjskih Alp, ni pa izključena tudi drugod po državi, so opozorili.

Ob dolgotrajnejših nalivih lahko pride do poplav predvsem na zahodu, severu in v osrednji Sloveniji. Verjetna so tudi zastajanje padavinske vode. V ponedeljek čez dan se bodo pretoki rek začeli zmanjševati, zvečer in v noči na torek ter v torek pa bodo reke po Sloveniji ponovno narasle.

Danes bodo najvišje dnevne temperature od 26 do 32 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo zahodno in osrednjo Slovenijo zajele padavine z nevihtami. Možne bodo močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v Gornjesavski dolini okoli 13 stopinj.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Padavine bodo dopoldne oslabele, pogostejše bodo spet proti večeru in v noči na torek. Vmes bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne oslabele in se spet okrepile zvečer ter v noči na sredo. Tudi kakšna nevihta bo še vmes. Padavine bodo ponehale v noči na sredo. V sredo bo sončno vreme s kakšno ploho in svežim jutrom.

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja.