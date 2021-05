Pooblaščena skupina Knovsa obiskala Sovo

Matjaž Nemec. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Del opozicije v podporo današnjim protestom, nekateri se jim bodo pridružili

Današnji protesti bodo nenasilni

»Za danes je vse jasno. Stvari so šle predaleč! Ljudje imamo dovolj,

zato se bomo danes ob 18. uri vsi skupaj zbrali na vseslovenski vstaji za

predčasne volitve.



Nagovorili nas bodo predstavnice in predstavniki različnih sfer, s protestniško glasbo pa bodo glas upora okrepili različni izvajalci.



Današnji protesti bodo nenasilni, dostojanstveni in odločni. Opazovali jih bodo tako nacionalni kot mednarodni opazovalci, ki delujejo na

področju demokracije, varstva človekovih pravic in zagotavljanja pravice do mirnega zborovanja,« sporoča protestno gibanje Upor Si.

Luka Mesec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Danes se v prestolnici obetajo množični protesti, na katerih poleg običajnih kolesarskih protestnikov udeležbo napovedujejo še sindikati, okoljevarstveniki ter protestniki iz vrst študentov, upokojencev, akademske sfere, glasbeniki in kulturniki na splošno, podprle pa so jih tudi nekatere opozicijske stranke. Policija je medtem že postavila ograjo okoli poslopja parlamenta, kamor naj bi popoldne s Prešernovega trga prišli protestniki.Predsednik komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs)(SD) je v izjavi novinarjem pojasnil, da je Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova) in Generalno policijsko upravo (GPU) obiskala njihova pooblaščena komisija, da bi »povprašali o dejavnostih, ki jih ti dve službi vodita glede za danes napovedanih protestov v Ljubljani«. Kot je povedal, si sicer želijo, da bi bili protesti mirni. »Ljudje izražajo svoje družbeno-politično prepričanje v spoštovanju drug do drugega, tako protestniki do policistov kot policisti do protestnikov,« je dodal.Spomnil je na številne »pritožbe državljanov, ki so dosegle tudi člane Knovsa. Zato smo se danes želeli prepričati, ali Sova in policija delujeta v skladu s svojimi pristojnostmi«.Po njegovih pojasnilih so imeli člani pooblaščene komisije kar nekaj vprašanj v povezavi z dogodki na preteklih protestih. »Želeli smo predvsem povprašati o vtisih, ki se ustvarjajo med prebivalstvom, in s tem zmanjšanem zaupanju v policijo, predvsem kar se tiče uporabe posebnih ukrepov policije,« je dodal. Nemec je ob tem omenil »represijo, ki jo v zadnjem času pred kamerami uporablja policija do državljanov«.Glede dela policije je člane Knovsa zanimalo predvsem, ali je bila policija deležna kakršnih koli navodil politike o tem, kako ravnati na današnjem protestu. Predvsem jih je zanimalo, ali se odnos policije do protestnikov v zadnjih mesecih spreminja. »Na policijo namreč padajo številni očitki o obravnavi,« je še spomnil.Poleg tega so od policije želeli izvedeti, kako bodo postopali v primeru morebitnih ekscesov na današnjih protestih. Kot je poudaril Nemec, je 95 odstotkov udeležencev protestov miroljubnih. »Dobili smo določene odgovore," je dejal Nemec, kakšne, pa ni razkril.Glede na sklepe pooblaščene komisije bo morala Sova v roku sedmih dni pripraviti podrobno poročilo o svojih aktivnostih pred, med in po protestih, pa tudi o tem, kakšne aktivnosti je izvajala v zvezi z današnjimi protesti, je pojasnil Nemec. »Na podlagi svojih pristojnosti bo Knovs danes in v prihodnjih dneh podrobno spremljala delovanje Sove in policije v odnosu do reda in miru ter človekovih pravic do protesta in izražanja svobodne volje. Zelo podrobno poročilo Sove bomo lahko prebrali v naslednjih 10 dneh, ko se bomo lahko tudi prepričali, ali so se na terenu kakor koli angažirali do ali preko svojih pooblastil. Enako velja tudi za policijo,« je še dodal.Večji del opozicijskih strank z ostro kritiko vladne politike podpira proteste. V Levici in LMŠ napovedujejo, da se bodo protestov tudi sami udeležili. V Levici so sicer protestirali tudi proti ograji, ki je že postavljena na Trgu republike.»Trg republike - tako kot vsi drugi trgi v Sloveniji - ni ne vladni ne opozicijski, pač pa skupen. Trg je mesto, kjer mora biti po ustavi v vsakem primeru in trenutku ljudem zagotovljeno svobodno združevanje, svobodno nasprotovanje in izrekanje mnenja o vladni politiki,« je bil v izjavi novinarjem na Trgu republike jasen koordinator LeviceA vlada Janeza Janše je po njegovem mnenju s to ograjo pokazala, da niso le ljudje tisti, ki vladi ne zaupajo več, pač pa vlada radikalno ne zaupa ljudem. »Vladna politika je tista, ki se ljudstva boji,« je prepričan Mesec. Zato v Levici napovedujejo udeležbo na današnjih protestih. »Vsakič, ko se pojavijo ograje, je treba zavzeti stran. Našo stran poznate: smo in bomo vedno na stani ljudstva,« je še dejal in pozval na proteste tudi državljane.Udeležbo na protestih napovedujejo tudi v LMŠ. Na vprašanje, ali se mu protesti ne zdijo sporni z epidemiološkega vidika, je poslanec LMŠv današnji izjavi v DZ odgovoril z oceno, da politika epidemijo covida-19 zlorablja za vse možne izgovore. Danes epidemiološka slika ali stanje v državi po njegovem mnenju ne odraža epidemije, ampak odnos te vlade do epidemije in vsega dogajanja. »Videli smo, kaj vse so uporabili in sprejeli medtem, ko naj bi se borili z epidemijo. Mene niso prepričali in ljudi, ki bodo danes prišli na ulice, tudi ne,« je dejal Pavšič.Sicer pa ugotavlja, da je že vreme takšno, da koronavirus pojenja, kar kaže tudi statistika. »Vse pojenja, razen poteze in grobosti te vlade,« ugotavlja poslanec.Vodja poslancev SDje v izjavi v DZ ugotavljal, da bo zunaj protest, obenem pa so na dnevnem redu današnje seje DZ točke, ki razburjajo tudi javnost. Poslanci bodo namreč obravnavali koalicijski predlog za razrešitev predsednika DZ. Po Hanovem mnenju je kot politik danes modro biti tiho in predvsem poslušati ljudi. »S tem bomo tisti, ki smo odgovorni politiki, največ naredili,« je prepričan.V SD sicer proteste podpirajo in pozivajo, naj bodo mirni. Poslanska skupina SD se jih ne bo udeležila organizirano, »če bo kdo šel, dobrodošel«. »Dokler bom v parlamentu, bom poskusil tukaj izraziti svoje stališče. Ko bom v civilni družbi, pa bom šel tudi na proteste,« je dodal Han. Po njegovih ocenah mora sicer veliko število protestnikov vplivati tudi na dogajanje in razmerja v DZ.»Ljudje ne protestirajo, ker jim je dolgčas, ampak ker so razočarani nad delom politike in ukrepi. Odgovorna politika jih mora slišati,« meni.Predsednico SAB Alenkožalosti, da se morajo ljudje v Sloveniji odpraviti na ulice, da pokažejo nestrinjanje z vsem. Jih pa razume, saj so po njenih ocenah nezadovoljni ob vsem dogajanju v državi. »Vlada jih je imela priložnost slišati, a očitno jih ne in danes bo dobila ure, dve ali tri resnice,« je v izjavi dejala Bratuškova.Poudarila je, da v SAB podpirajo mirne proteste, prepričani pa so, da morajo to ostati protesti civilne družbe in se jih stranka zato ne bo udeležila. Prepričana pa je, da bo med protestniki veliko članov stranke SAB.Na vprašanje, ali zaradi epidemioloških razmer ni to neodgovorna poteza, je odgovorila, da tu trčimo na nov problem, saj vlada sama ne spoštuje svojih pravil. Če bi spoštovali vladni semafor glede ukrepov, ki je dolgo veljal, smo po besedah Bratuškove v zeleni fazi in težav ne bi bilo več. Dodala pa je, da mora vsak na protestih poskrbeti za svoje zdravje in zdravje vseh drugih.