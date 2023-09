S poletno sezono večinoma zadovoljni

V nadaljevanju preberite:

Slovenijo je avgusta obiskalo milijon turistov in ustvarilo za skoraj 2,9 milijona evrov prenočitev. To je skoraj 5 odstotkov manj gostov oziroma 5,4 odstotke manj prenočitev kot v enakem mesecu lani. Največji osip so doživeli kampi, kjer so imeli avgusta skoraj za petino manj obiska in prenočitev. V Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS) pravijo, da so ti podatki zaradi poplav pričakovani, a kljub slabšemu avgustu računajo na dobro turistično leto. Preverili smo zakaj in pogledali, kak je izplen v posameznih destinacijah.