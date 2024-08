Popoplavne kritike se odražajo v oceni vlade

V nadaljevanju preberite:

Ob obletnici najhujših poplav, ki so kdaj prizadele Slovenijo, so se poleg spominov na divjanje naravne ujme in razdejanje, ki ga je pustila za seboj, vrstile tudi kritike zaradi počasne obnove in ne vedno ustreznih potez države pri tem. To se odraža tudi pri oceni dela vlade, ki jo kot negativno vidi skoraj 49 odstotkov anketiranih v avgustovskem Barometru.

Katera stranka bi slavila zmago, če bi bile parlamentarne volitve jutri?

Kako vprašanih ocenjujejo politike?