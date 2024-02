Portoroški turizem je izgubil teniško priložnost

»Portoroški turizem je imel priložnost, da bi najel teniška igrišča. To priložnost so zamudili. Območje Teniškega centra Portorož je kupilo 18.000 prebivalcev piranske občine. Zato ga bomo namenili tudi za druge športe. Prej smo menili, da bi to bila predvsem športna igrišča kot sestavni del turistične ponudbe in bi jih uporabljali tudi domačini. Zdaj bomo uredili igrišča predvsem za domačine, ki jih bodo lahko uporabljali tudi turisti,« je včeraj povedal piranski župan Andrej Korenika.

Konec lanskega leta je občina Piran po daljšem oklevanju in pogajanjih od Term Čatež za 4,5 milijona evrov kupila 28.000 kvadratnih metrov veliko območje teniškega centra med Lucijo in Portorožem in ga dala v upravljanje svojemu Športnemu in mladinskemu centru Piran. Ta je poskušal pridobiti najemnika, vendar se na občinsko ponudbo za oddajo igrišč v najem ni javil nihče. Najemnik bi moral investirati nekaj sto tisoč evrov in potem na leto plačevati kar 145.000 evrov za najem in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 13 igrišč. Pred dvema letoma je zadnji najemnik za 20 igrišč plačeval Termam Čatež 60.000 evrov, na leto pa je tedaj ustvaril med 200.000 in 300.000 evrov prihodkov. Pogoji najema so bili po mnenju potencialnih najemnikov nesprejemljivi.

Večje število cipres ob teniških igriščih so odstranili že pred enim mesecem, to pomeni, da so že tedaj vedeli, da na tem mestu ne bo več tenisa. Foto Boris Šuligoj

Župan Korenika je odgovoril, da si višine najemnine niso kar tako izmislili, saj so naročili cenitev in jo upoštevali. Zanikal je tudi, da bi bila cena igrišč visoka. Vprašal se je, ali se je turistično gospodarstvo pretvarjalo, ko je trdilo, da jim je teniški center prinašal tudi več kot 30.000 dobrih gostov in do pet milijonov evrov prihodkov na leto. Če bi namreč te ocene držale, potem ne more razumeti, zakaj turizem ni sposoben najeti igrišč, ki jim prinašajo tak zaslužek.

Številne športno-rekreacijske površine

Korenika je pojasnil, da bodo v treh mesecih poskušali pripraviti vsaj šest teniških igrišč. »Hkrati bomo pripravili celovito ureditev športno-rekreacijskih površin. Vrnili bodo igrišče za košarko in mali nogomet, ponovno postavili balinišče, igrišče za odbojko, badminton, verjetno tudi padel in uredili vsaj 500-metrsko tekaško progo. Če bo kdo hotel izpeljati teniški turnir, bo dovolj igrišč na voljo, saj bomo dodatno uredili teniški stadion. V naslednjih letih bomo poskrbeli za nadstrešek in ga tako uredili, da bo ta stadion, ki lahko sprejme 2000 ljudi, namenjen tudi drugim prireditvam. Za tenis bo na voljo šest peščenih (od skupno 13 peščenih) igrišč in vsaj pet igrišč na trdi podlagi,« je povedal piranski župan. Dodal je, da bodo igrišča seveda namenjena tudi turistom pod tržnimi pogoji in da je letos v proračunu predvidenih 450.000 evrov za ureditvena dela. Večino teh del bodo končali do poletne sezone, je napovedal župan. Sicer pa bodo idejne zasnove o prihodnji ureditvi igrišč narejene v treh tednih.

Piranski župan si želi, da bi se teniški turnirji vrnili v Portorož, zato načrtuje izboljšanje teniškega stadiona. Foto Boris Šuligoj

Zdaj je tudi bolj jasno, zakaj je občina pred nekaj tedni naročila posek okoli 50 dreves (predvsem cipres) okoli igrišč. Občina je obljubila, da bo površine med igrišči ponovno parkovno uredila.

V neposredni bližini športnega in rekreacijskega parka, ki so ga zastavili v občinskem kabinetu, bodo Terme Čatež, ki so ohranile nekaj tisoč kvadratnih metrov površine, lahko zgradile objekt, kjer bodo v pritličju trgovine, v nadstropju pa restavracija. Na drugi strani pa bodo morali na območju nekdanje restavracije Taverna in kegljišča sprejeti nov podrobni prostorski načrt, ker želi ruski lastnik zgraditi višji objekt z apartmaji.

4,5 mio € je občina lani plačala

za 20 teniških igrišč;

v proračunu je ostalo

4 milijone evrov presežnih sredstev

Ker je občina Piran lani kupila okoli 60.000 kvadratnih metrov površin, je jasno, da bo kar nekaj premoženja morala tudi prodati. Včeraj je bila v Piranu prva letošnja dražba, na kateri je občina prodala dve parceli v Luciji in Sečovljah za 300.000 evrov. Takih dražb bo letos še več, je napovedal Korenika. Še največ kritik si je nakopal v minulih dneh, ko je v javnost pricurljala novica, da so med neuporabno občinsko premoženje uvrstili tudi hišo pisatelja Cirila Kosmača, ki so jo nekateri predlagali za prodajo.